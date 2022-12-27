Олександр Педан розповів про Новорічні та Різдвяні свята

27 декабря 2022 13:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Олександр Педан розповів про Новорічні та Різдвяні свята
Ведучий Олександр Педан
Пресслужба Нового каналу

Ведучий проектів Нового каналу Олександр Педан розповів, який формат святкування вони з сім’єю планують цього року та які презенти готує рідним.

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Різдвяні свята вже незабаром. Хтось цьогоріч вирішив взагалі їх не відзначати, хтось переніс дати, а хтось залишив усе як завжди, аргументуючи, що ворог ніколи не забере в українців свято. І це справді так! Планами на це Різдво поділився ведучий проекту Improv Live Show, що виходить на YouTube-каналі Нового, Олександр Педан.

Риторичне питання – святкувати чи ні? Я про це спілкувався з сім’єю і рідними. Та навіть з військовими. Вони у бліндажах прикрашають ялинки і тим самим показують, що роблять все, аби наші діти мали свята і позитивний настрій. Ворог не може забрати дитинство в наших дітей! – говорить Олександр. – Що стосується нас, то всі свята, зокрема День святого Миколая, Різдво та Новий рік, який краще називати Маланки, ми будемо відзначати. Але у сімейному колі. Я проти пишних святкувань та викидання зайвих грошей. Але посидіти з родиною вдома за вечерею – абсолютно правильне рішення, на мою думку. Як не буде світла, то при свічках. Чому ні? Це об’єднує, надихає, відволікає й мотивує. Здаватися ми не збираємося, тому святкувати теж будемо.

Олександр Педан з родиною / Пресслужба Нового каналу

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До подарунків у родині Педана ставляться серйозно та раціонально.

Цьогоріч були дрібні презенти від Миколайчика. А решта – це те, що справді необхідне, – розповідає Педан. – Ми домовляємося, перепитуємо, що кому треба. А ще пишемо одне одному віш-листи, і це найзручніше. Зараз раціональний час. Тож якщо й купувати щось, то не викидати гроші, а брати корисні та потрібні речі.

Нагадаємо, 

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