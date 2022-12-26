Співачка SHADU вразила виконанням відомої колядки

26 декабря 2022 12:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Співачка SHADU вразила виконанням відомої колядки
Співачка SHADU
Пресслужба

У день Різдва Христового за католицьким обрядом, українська співачка SHADU подарувала шанувальникам переспів Всесвітньо відомої колядки «Шедрик».

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Переспів співачка SHADU опублікувала у всіх соціальних мережах. 

Я хочу привітати усіх з Різдвом! Головне бажання українців – ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ, точно збудеться. Побажаю вам миру, злагоди та сімейного затишку. Зі святом, дорогі українці! Христос Народився! – підписала відео артистка.

Геніальний твір – «Щедрик»,  Миколи Леонтовича зумів створити з трьох нот й чотирьох звуків до-сі-до-ля. Саме цей твір прославив українську співочу націю на весь світ. І вже понад 100 років ластівочка зі «Щедрика» облітає всю земну кулю.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

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