Співачка SHADU вразила виконанням відомої колядки
У день Різдва Христового за католицьким обрядом, українська співачка SHADU подарувала шанувальникам переспів Всесвітньо відомої колядки «Шедрик».
Я хочу привітати усіх з Різдвом! Головне бажання українців – ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ, точно збудеться. Побажаю вам миру, злагоди та сімейного затишку. Зі святом, дорогі українці! Христос Народився! – підписала відео артистка.
Геніальний твір – «Щедрик», Миколи Леонтовича зумів створити з трьох нот й чотирьох звуків до-сі-до-ля. Саме цей твір прославив українську співочу націю на весь світ. І вже понад 100 років ластівочка зі «Щедрика» облітає всю земну кулю.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.