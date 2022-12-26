Співачка SHADU вразила виконанням відомої колядки

У день Різдва Христового за католицьким обрядом, українська співачка SHADU подарувала шанувальникам переспів Всесвітньо відомої колядки «Шедрик».

Переспів співачка SHADU опублікувала у всіх соціальних мережах.

Я хочу привітати усіх з Різдвом! Головне бажання українців – ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ, точно збудеться. Побажаю вам миру, злагоди та сімейного затишку. Зі святом, дорогі українці! Христос Народився! – підписала відео артистка.

Геніальний твір – «Щедрик», Миколи Леонтовича зумів створити з трьох нот й чотирьох звуків до-сі-до-ля. Саме цей твір прославив українську співочу націю на весь світ. І вже понад 100 років ластівочка зі «Щедрика» облітає всю земну кулю.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.