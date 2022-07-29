SHADU і MEYER презентували ремікс на пісню «Коли я»
Український виконавець та саунд-продюсер Meyer створив оновлену версію пісні «Коли я» співачки SHADU.
Мені дуже сподобався приспів пісні SHADU, коли я працював над оригіналом, і відразу – ідея в голові, як це зробити. Тому я вирішив не гаючи часу написати ремікс, – розповідає автор реміксу Meyer.
Оновлений варіант пісні має на меті подарувати їй друге життя. За словами автора реміксу, музика – це та рушійна сила, яка додає позитивних емоцій кожному.
Музика несе світло людям, дарує емоції і бажання танцювати, а ритм і танці – це життя, а життя – це Перемога України над окупантами. Віримо у Перемогу, надихаючись піснями українських артистів! – резюмував саунд-продюсер.