SHADU і MEYER презентували ремікс на пісню «Коли я»

29 июля 2022 22:16 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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SHADU і MEYER презентували ремікс на пісню «Коли я»
SHADU і MEYER
Пресслужба

Український виконавець та саунд-продюсер Meyer створив оновлену версію пісні «Коли я» співачки SHADU.

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Саме ця пісня стала переломною в кар'єрі артистки SHADU, адже пісня відгунулась у серцях мільйонів. За перший тиждень прем’єри «Коли я» стала популярною у багатьох країнах, зокрема у Грузії.

Мені дуже сподобався приспів пісні SHADU, коли я працював над оригіналом, і відразу – ідея в голові, як це зробити. Тому я вирішив не гаючи часу написати ремікс, – розповідає автор реміксу Meyer.

Оновлений варіант пісні має на меті подарувати їй друге життя. За словами автора реміксу, музика – це та рушійна сила, яка додає позитивних емоцій кожному.

Музика несе світло людям, дарує емоції і бажання танцювати, а ритм і танці – це життя, а життя – це Перемога України над окупантами. Віримо у Перемогу, надихаючись піснями українських артистів! – резюмував саунд-продюсер.

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