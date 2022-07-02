SHADU заспівала про почуття, які переживатиме кожен, хто повертатиметься додому

2 июля 2022 22:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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SHADU заспівала про почуття, які переживатиме кожен, хто повертатиметься додому
Співачка SHADU
Пресслужба

Українська співачка SHADU запрем'єрила нову пісню.

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У час, коли в Україні йде війна, займатися творістю і робити те, чим може бути корисним кожен українець - святий обов’язок. Окрім волонтерства SHADU вирішила заспівати про почуття, які переживатиме кожен, хто повертатиметься додому.

Її творчість з блискавичною шидкістю наберає обертів, вона фешн-блогер та співачка, яка знає, що саме потрібно її аудиторії. «Коли я» – нова пісня, яка має на меті оспівати та показати ті прекрасні почуття, коли українець ступає на рідну землю.

Словами нереально передати те, що у серці кожного, коли він повертається додому. Нехай кожен відчує ті відчуття, той внутрішній стан, який аж випирає зсередини. Ми всі обов’язково повернемось, багато вже повернулось – разом до перемоги, – розповіла SHADU.

Основний посил пісні, можна зрозуміти у цих рядках: «Коли я повернуся до свого додому, я буду жити не як раніше, я буду любити усе навколо – і ще сильніше!»

Я маю одне правило: коли мені добре – я сідаю за клавіші та пишу музику, коли мені погано – теж лікуюсь творчостю. Так з'явилася пісня «Коли я…». Це не просто пісня – це крик моєї душі. У ній – всі мої переживання, вся моя туга за домом! – доповнила співачка.

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