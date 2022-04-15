SHADU – про нову пісню "Повертайся живим" та інформаційну оборону

Українська співачка SHADU з перших днів війни стала на інформаційну оборону нашої країни.

У своїх профілях Інстаграм та Фейсбук артистка SHADU розгорнула справжню інформаційну війну . Завдяки її закликам чимало діаспорян у різних країнах світу вийшли у своїх містах на мітинги, спрямовані на підтримку України.

Окрім інформаційного фрону артистка написала текст нової пісні «Повертайся живим» в укритті. Голос артистка записала у квартирі на звичайних навушниках до телефону.

Я до останнього відмовлялась говорити музикою у цей час. Тому що я не люблю хайп. Саме тому, що мені це не потрібно. Я просто хочу, щоб ми могли вижити. Більше мені нічого не потрібно, – сказала артистка.

Аранжування та музику зробив Вадим Поротков – саундпродюсер артистки, який працював в екстремальних умовах, незважаючи на вибухи за вікном.