SHADU – про нову пісню "Повертайся живим" та інформаційну оборону
Українська співачка SHADU з перших днів війни стала на інформаційну оборону нашої країни.
Окрім інформаційного фрону артистка написала текст нової пісні «Повертайся живим» в укритті. Голос артистка записала у квартирі на звичайних навушниках до телефону.
Я до останнього відмовлялась говорити музикою у цей час. Тому що я не люблю хайп. Саме тому, що мені це не потрібно. Я просто хочу, щоб ми могли вижити. Більше мені нічого не потрібно, – сказала артистка.
Аранжування та музику зробив Вадим Поротков – саундпродюсер артистки, який працював в екстремальних умовах, незважаючи на вибухи за вікном.