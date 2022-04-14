Алла Мазур розповіла дивовижну історію порятунку 21-річного солдата, якому куля влучила у саме серце

14 апреля 2022 22:33 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алла Мазур розповіла дивовижну історію порятунку 21-річного солдата, якому куля влучила у саме серце
Ведуча ТСН.Тиждень Алла Мазур
Пресслужба

Дива трапляються: ведуча ТСН.Тиждень Алла Мазур розповіла про унікальну операцію на серці молодого солдата під час війни.

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У Єдиному марафоні новин ведуча ТСН.Тиждень на 1+1 Алла Мазур розповіла історію порятунку 21-річного українського солдата Володимира Гордієнка. Під час війни ця розповідь виглядає як справжнє диво.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Володимир Гордієнко пішов на війну добровольцем. Ще на початку березня разом з двома двоюрідними братами заїхали в одне село на Київщині, де стояли російські війська. Хлопців взяли в полон, через дев’ять годин допитів відпустили. Але не дали поїхати – одразу відкрили вогонь автоматними чергами по машині. Один з братів помер одразу. Володі вдалося вибратися з автівки та відповзти. Через мить машину розстріляли з гранатомета.

Пресслужба

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Хлопець почав тікати через ліс. Про те, що поранений, відчув не одразу. «Через метрів триста зупинився і почав харкати кров’ю», - згадує він у розмові з журналісткою ТСН Іриною Маркевич. Дві доби Володимир рухався лісом у напрямку Житомира і вийшов 5 березня у селище Нова Гута, звідки місцеві евакуювали його до Малинської лікарні. Потім було ще два переїзди: спочатку хлопця доправили до Житомирської обласної лікарні, а далі у Київ, до «Феофанії».

Пресслужба

Там йому і зробили КТ і не повірили в те, що побачили на моніторі: куля калібру 5.45 прошила машину і пройшла в самісіньке серце зі спини, зламав 12-те ребро. Цивільні лікарі досі не зустрічали у своїй практиці такі поранення, тому дуже хвилювалися щодо перебігу операції.

Пресслужба

Декілька ювелірних надрізів на пульсуючому серці – і куля успішно вилучена! Вже на наступний день Володимир зміг підвестися і стати на ноги.

«Декілька днів не вірив, що живий», – згадує солдат, якому через місяць після надскладної операції виповнився 21 рік. На день народження більш за все хлопчина мріяв отримати від іншого двоюрідного брата звістку, який захищає зараз Маріуполь, що він живий і здоровий. «Він мені днями телефонував, казав, що тримаються. Але ж потрібно розуміти, що ресурси не безмежні, – говорить Володя.

Пресслужба

За одного загиблого брата українські солдати вже помстилися – ті, хто брали в полон Володимира з побратимами, вже згоріли разом із технікою.

На згадку у хлопчини залишиться рубець на серці. Але лікарі запевняють, що після того, як рана загоїться, воно працюватиме як нове. Зараз Володимир Гордієнко збирається на тривалу реабілітацію.

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