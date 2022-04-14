Алла Мазур розповіла дивовижну історію порятунку 21-річного солдата, якому куля влучила у саме серце
Дива трапляються: ведуча ТСН.Тиждень Алла Мазур розповіла про унікальну операцію на серці молодого солдата під час війни.
З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Володимир Гордієнко пішов на війну добровольцем. Ще на початку березня разом з двома двоюрідними братами заїхали в одне село на Київщині, де стояли російські війська. Хлопців взяли в полон, через дев’ять годин допитів відпустили. Але не дали поїхати – одразу відкрили вогонь автоматними чергами по машині. Один з братів помер одразу. Володі вдалося вибратися з автівки та відповзти. Через мить машину розстріляли з гранатомета.
Там йому і зробили КТ і не повірили в те, що побачили на моніторі: куля калібру 5.45 прошила машину і пройшла в самісіньке серце зі спини, зламав 12-те ребро. Цивільні лікарі досі не зустрічали у своїй практиці такі поранення, тому дуже хвилювалися щодо перебігу операції.
Декілька ювелірних надрізів на пульсуючому серці – і куля успішно вилучена! Вже на наступний день Володимир зміг підвестися і стати на ноги.
«Декілька днів не вірив, що живий», – згадує солдат, якому через місяць після надскладної операції виповнився 21 рік. На день народження більш за все хлопчина мріяв отримати від іншого двоюрідного брата звістку, який захищає зараз Маріуполь, що він живий і здоровий. «Він мені днями телефонував, казав, що тримаються. Але ж потрібно розуміти, що ресурси не безмежні, – говорить Володя.
За одного загиблого брата українські солдати вже помстилися – ті, хто брали в полон Володимира з побратимами, вже згоріли разом із технікою.
На згадку у хлопчини залишиться рубець на серці. Але лікарі запевняють, що після того, як рана загоїться, воно працюватиме як нове. Зараз Володимир Гордієнко збирається на тривалу реабілітацію.