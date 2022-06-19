Українські та польські музиканти об'єдналися і представили зворушливу пісню

Україна і Польща разом не лише на політичному, волонтерському, а й на музичному фронті!

Сонце все ще світить за бетонними стінами? Як жити, як творити в часи війни? Понад 100 днів український народ бореться за свою державність, незалежність і гідність, кожен по-своєму, як може.

Лідер гурту Luiku Дмитро Ципердюк бореться своїм талантом, своєю музикою і творчістю. Артист запросив до співпраці виконавців із Польщі: відомий фолк-колектив Dikanda та фронтмена рок-бенду Piersi Адама Асанова – адже ми тепер ближче один до одного, це можна побачити на кордоні, на вокзалах, усюди, де гостинні поляки допомагають українцям, вимушеним бігти від війни. Зворушливою піснею «Сонце на бетонних стінах» музиканти нагадують, що страждання людей в Україні досі є буденними, що їм все ще доводиться писати повідомлення з-за бетонних стін бомбосховищ під звучання сирен, які попереджають про повітряні, ракетні чи артилерійські атаки. Текст пісні побудовано на основі обміну такими повідомленнями.

Це фрагменти з діалогів близьких людей, що перебувають у різних обставинах: одні в Україні, інші під мирним небом, звідки діляться своїм теплом, своїм сонцем, яке осушить сльози й осліпить тих, хто руйнує наше життя, – коментує музичну роботу Дмитро Ципердюк.

Разом з тим, композиція віддає шану полякам, які без жодних запитань і сумнівів присвячують свій час і ресурси для допомоги всім, хто її потребує. Двомовність твору підкреслює зв’язок, що склався між нашими народами. Звичайне сонце стає символом надії.

Процес створення пісні тривав 2 місяці. Для цього було залучено 11 музикантів-інструменталістів і 6 студій звукозапису: 4 – в Україні, і ще 2 – у Польщі. Автором музики та слів виступив Дмитро Ципердюк. Польська адаптація тексту - Adam Asanov, Dikanda, Kamila Kępczyńska Kaleta (магістр польського мовлення Vox Populi 2021). Реліз відбувся за підтримки програм Erasmus+ та Creative Europe, міжнародного проєкту MUZOLINGUA INTERNATIONAL, реалізованого учасником гурту Dikanda Шимоном Бобровський у партнерстві з Великобританією, Швецією та Іспанією.

Одночасно з виходом композиції виконавці презентують відеокліп до неї, який має додатково збагатити та посилити меседж, що йде з України. Меседж про те, що не варто звикати і переводити на порядок денний жорстокість війни.

Довідково:

Luiku – український етно-денс гурт, що поєднує у своїй творчості кілька музичних культур транскарпатського регіону: українську, турецьку, польську, угорську, румунську та балканську, і понад 9 років запалює міжнародні сцени виступами з живими інструментами. Фронтмен і засновник гурту – Дмитро Ципердюк – продюсер, режисер-постановник, художник-постановник концертів, шоу, турів, аранжувальник та саундпродюсер з 20-річним досвідом, автор текстів і музики, власних музичних проектів і гуртів. В даний час займається активною волонтерською діяльністю, проводить акустичні концерти для бійців та має багато запрошень на благодійні виступи.

Luiku / Пресслужба

Dikanda – польський фолк-гурт з міжнародною популярністю, який грає «світову музику». суміш слов’янської та балканської етніки. Черпають натхнення із традиційної музики Сходу. Гурт випустив 9 альбомів, зіграв сотні концертів у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Індії, США тощо, та отримав численні нагороди. Серед іншого, у 2005 році альбом «Ushtijo» був визнаний найкращим диском року німецьким журналом Folker.

Dikanda / Пресслужба

Adam Asanov – фронтмен польського рок-гурту Piersi, в арсеналі якого двічі платиновий альбом «Piersi i Przyjaci 2». Велику популярність колективу принесла композиція «Bałkanica», виконана у стилі поп-рок та фолк. Довгий час трек залишався на вершині хіт-парадів, отримав кілька нагород як пісня року, протягом багатьох тижнів був найбільш продаваним синглом в Інтернеті на сервісах iTunes, Spotify та ін. Відеокліп «Bałkanica» зібрав понад 116 млн. переглядів на YouTube. У 2019 році разом з Дмитром Ципердюком (Luiku) Adam Asanov випустив першу спільну композицію «Marta».