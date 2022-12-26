Леся Нікітюк зустрілася з бойовими пілотами, які літали на «Азовсталь» та на острів Зміїний

26 декабря 2022 17:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Леся Нікітюк зустрілася з бойовими пілотами, які літали на «Азовсталь» та на острів Зміїний
Леся Нікітюк зустрілася з бойовими пілотами
Пресслужба Нового каналу

Українських героїв-вертольотчиків телеведуча Леся Нікітюк ексклюзивно показала у своєму проєкті «LeМаршрутка».

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У третьому сезоні тревел-проєкту «LeМаршрутка», який щопонеділка показує Новий канал, Леся Нікітюк подорожує Україною воєнного стану та знайомить глядачів із сучасними героями. У сьомому випуску ви побачите унікальний сюжет! 

Телеведуча зустрілася з бойовими пілотами-вертольотчиками, які виконували завдання, літаючи на «Азовсталь» та на острів Зміїний. І вперше для Лесі Нікітюк вони на загал розповіли про деталі своїх місій.

На цю зустріч я чекала дуже довго! Нарешті приїхала до друзів, з якими познайомилася ще три роки тому на зйомках «LeМаршрутки» на Олешківських пісках. Щоправда, тоді ще не знала, що то майбутні герої! – ділиться Леся Нікітюк. – Той військовий аеродром, на який ми приземлялися три роки тому, був нічим іншим, як легендарною Чорнобаївкою! Там і базувалися мої друзі-пілоти.

Леся Нікітюк зустрілася з бойовими пілотами / Пресслужба Нового каналу

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Основа нашої армійської авіації – багатофункціональний гелікоптер Мі-8, який був розроблений ще на початку 60-х років. За період повномасштабної війни військові льотчики здійснювали на таких вертольотах місії, які весь світ вважає неможливими. Наприклад, літали на завод «Азовсталь», що був останнім форпостом захисників України в оточеному Маріуполі. Єдиний шлях, яким туди можна було підвезти зброю та продукти, повітряний.

Близько 100 кілометрів ми летіли ворожою територією у тих зонах, які були повністю закриті ППО. Тому польоти виконували вночі, в окулярах нічного бачення, на малих висотах. А коли йшли над морем, то були як на долоні. Розуміли, що кожна «ходка» може стати крайньою. Але летіли! – говорить вертольотчик. – Перевозили багато медикаментів, озброєння, людей. Коли я віз військових полку «Азов» і подивився їм у вічі, то взагалі не побачив там страху. Після 2014 року в нас були «кіборги», так? То це, напевно, «термінатори». Зізнаюся, мені було дуже страшно, а вони наче на звичайну роботу летіли.

Леся Нікітюк зустрілася з бойовими пілотами / Пресслужба Нового каналу

Гелікоптери сідали на територію оточеного заводу й не вимикали двигуни, щоб мати змогу миттєво злетіти на випадок обстрілу. З перших вуст Леся Нікітюк дізналася, що вся операція там, від посадки до зльоту, займала близько семи хвилин. Свої емоції пригадує пілот вертольоту.

У мене тоді наче все життя перед очима промайнуло, – каже він. – Час зупинився в той момент.

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Окрім «Азовсталі» пілоти здійснювали також бойові місії на острів Зміїний. Про них вони вперше розповіли саме у проєкті «LeМаршрутка» на Новому каналі.

Наша основна задача – привезти туди ударну групу, потім групу підтримки і, відповідно, забезпечення, – розповідає Лесі Нікітюк інший військовий пілот. – У чому полягала складність завдання на острові Зміїний? Це море, де ми не могли ніде сховатися. Нас було видно з усіх боків. Навіть погодні умови могли бути за або ж проти. Якщо вітер зустрічний, то чути пізніше, а якщо попутний – раніше. Нас завжди там чекали, могли зустріти шквальним вогнем. До речі, літали не у своїй звичній формі. Мали при собі рятівні човни й жилети, спеціальні пристосування, які одягали, щоб не замерзнути у воді, раптом що. Плюс захисний шолом і бронежилет. Було дуже жарко, але жити хочеться, тому ми вживали максимальних заходів, аби вижити.

Леся Нікітюк зустрілася з бойовими пілотами / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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