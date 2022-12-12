Суперможливості українських чотирилапих героїв показали у тревел-проєкті «LeМаршрутка», який щопонеділка показує Новий канал.

За період повномасштабної війни українські військові робили та продовжують робити неможливі речі. Вони – справжні герої! На передовій та в тилу поруч із ними також вірні друзі, службові собаки, які проявляють себе не менш героїчно. Чотирилапих службовців у своєму проєкті «LeМаршрутка» (Новий канал) показала Леся Нікітюк.

У кожного поліцейського має бути собака, – говорить кінолог, з яким у кадрі поспілкувалася телеведуча. – Навіть два: один – спеціальний, а другий – розшуковий. Собачку кінолог бере цуценям та починає з ним займатися. З часом песики складають іспити та виходять на службу. Кінолога та собаку підбирають за темпераментом. Для плідної співпраці вони мають підходити одне одному. Щодо порід, то добре виховуються вівчарки, лабрадори, спанієлі, джек-расели, як от пес Патрон. У цих собак добре розвинений нюх, тому вони якісно шукають вибухівку та йдуть по сліду.

Леся Нікітюк побувала на тренуванні службових собак / Пресслужба Нового каналу

На тренуванні службових собак Леся Нікітюк була в захваті від їх умінь та виховання. Мало того, що песики, наче роботи, миттєво виконують усі команди тренера, долають бар’єри на смузі перешкод, то вони ще й надзвичайно витривалі. Є спеціальна вправа: собаці кидають його улюблену іграшку з командою «апорт», чотирилапий службовець біжить за нею, і за метр від іграшки кінолог кричить «стоп». У цей момент пес завмирає та лягає, аж доки тренер не дасть команду «можна».

У будь-якій ситуації собака повинен слухатися господаря. Хтозна що може статися, – пояснює один з кінологів. – Наприклад, вибухівка. Собака не має права хапати її чи рити поряд.

Леся Нікітюк побувала на тренуванні службових собак / Пресслужба Нового каналу

Тож якщо пес зі своїм колегою-сапером шукають у лісі міни, і раптом людина першою побачила розтяжку, то сапер наказує псу завмерти, і той має миттєво виконати наказ і перестати рухатися. Це врятує життя їм обом. Якщо ж, навпаки, під час виконання завдання потрібно затримати злочинця, то службові собаки діють надзвичайно швидко! Це Леся Нікітюк перевірила на собі. Вона одягнула спеціальний захисний костюм і «прийняла» атаку вівчарки.

Коли собака мчить на тебе на всій своїй швидкості з відкритою пащею, то це капець, як страшно. Ти дивишся й розумієш, що він у полон не бере, а одразу хапає за область серця! – поділилася враженнями телеведуча.

Також вмикайте одразу по два випуски тревел-проєкту Лесі Нікітюк «LeМаршрутка» щопонеділка о 20:00 на Новому каналі!

Нагадаємо,