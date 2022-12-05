Le Маршрутка 3 сезон 2 випуск від 05.12.2022 дивитися онлайн
5 декабря 2022 22:37
Юлія Туренко
Le Маршрутка 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 05.12.2022)
Пресслужба Нового каналу
5 грудня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск 3 сезону проєкту Le Маршрутка. 2 випуск тревел-шоу Le Маршрутка 3 сезон від 05.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 2 випуску тревел-проєкту Le Маршрутка
3 сезон: ведуча Леся Нікітюк та Богдан Богданович поїдуть дорогами гостинної Хмельниччини та покажуть, як батьківщина Леді Ле змінилася внаслідок війни. Маріупольці розкажуть історії, які не залишать тебе байдужим, а автор додатку «Повітряна тривога» розкриє, як працює найпопулярніша система оповіщення. Дивіться онлайн тревел-проєкт Le Маршрутка 3 сезон 2 випуск від 05.12.2022.
2 випуск проєкту Le Маршрутка 3 сезон дивіться 7 грудня онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски проєкту Le Маршрутка дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.