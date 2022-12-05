Le Маршрутка 3 сезон 1 випуск від 05.12.2022 дивитися онлайн

5 декабря 2022 22:22 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Le Маршрутка 3 сезон 1 випуск від 05.12.2022 дивитися онлайн
Le Маршрутка 3 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 05.12.2022)
Пресслужба Нового каналу

5 грудня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск 3 сезону проєкту Le Маршрутка. 1 випуск тревел-шоу Le Маршрутка 3 сезон від 05.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 1 випуску тревел-проєкту Le Маршрутка 3 сезон: Леся Нікітюк на жовтому «Богдані» проїдеться Київщиною, куди 24 лютого незаконно вторглись окупанти з наміром взяти Київ за три дні. Ведуча покаже, як жили і що робили загарбники на Чорнобильській АЕС та в зоні відчуження. Ви дізнаєтесь, що залишив після себе «русский мир» в Іванкові, Демидові, Мощуні, Бучі, Гостомелі та Ірпені. А також познайомитесь з простими українцями, у яких незламна сила духу. Дивіться онлайн тревел-проєкт Le Маршрутка 3 сезон 1 випуск від 05.12.2022.

1 випуск проєкту Le Маршрутка 3 сезон дивіться 7 грудня онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Le Маршрутка дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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