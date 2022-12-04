ДНК. Свої 4 випуск від 27.11.2022 дивитися онлайн
27 листопада на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск проєкту ДНК. Свої. 4 випуск проєкту ДНК. Свої 2022 від 27.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Команда проєкту ДНК. Свої 2022 з'ясувала, що в будинку Віктора зараз живуть окупанти, а ось із Жанною пов'язана дивна історія. Віра Іванівна не бачила в обличчя сестру вже 17 років, але нещодавно в інтернеті натрапила на фото схожої на неї жінки. Незнайомка зараз перебуває у Криму та благає вивезти її з півострова. Журналісти проєкту знайшли цю жінку та провели тест ДНК, щоб з'ясувати, чи справді кримська полонена – сестра головної героїні. Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2022 випуск 4 від 27.11.2022.
4 випуск проєкту ДНК. Свої 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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