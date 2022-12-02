Як ти?: дивитися 19 випуск онлайн (ефір від 26.11.2022)

Як ти?: дивитися 19 випуск онлайн (ефір від 26.11.2022)

26 листопада на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 19 випуск проєкту Як ти? 19 випуск проєкту Як ти? від 26.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться в 19 випуску проєкту Як ти? : актор і телеведучий Даніель Салем поділився: він ніби відчував настання повномасштабного вторгнення. В останній момент він продав свою мрію – улюблений автомобіль – і проговорив із дружиною план дій на випадок повномасштабного вторгнення. Сім'ї Даніеля вдалося евакуюватися в безпечніше місце, а він вирушив до центру бойових дій.

У проєкті Як ти? від 26.11.2022 ви дізнаєтесь, чому актор і телеведучий наважився вступити до лав Збройних сил України? Що змусило Салема прощатися із життям у центрі бойових дій? І що найжахливіше для кожного військового?

19 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Як ти? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.