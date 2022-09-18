Як ти?: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 17.09.2022)

18 сентября 2022 20:53 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Як ти?: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 17.09.2022)
Як ти?: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 17.09.2022)
Пресслужба

17 вересня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 17 випуск проєкту Як ти? 17 випуск проєкту Як ти? від 17.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться в 17 випуску проєкту Як ти?: дворазовий переможець Битви екстрасенсів та постійний експерт проєкту Слідство ведуть екстрасенси із початком повномасштабного вторгнення вирішив залишитися в Україні та допомагати боротися з абсолютним злом. Йому не страшні ні ракети, ні міни, ні обстріли – ясновидець добре знає, що це таке. Хаял Алекперов був військовим. У проекті Як ти? від 17.09.2022 екстрасенс розповість про жах служби і про те, чому вирішив кинути військову справу. Інтерв'ю Хаяла Алекперова відкриє завісу його особистого життя! Чи вільне серце екстрасенса? Усі подробиці – у відео.

17 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Як ти? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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