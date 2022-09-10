Як ти?: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 10.09.2022)

10 вересня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 16 випуск проєкту Як ти? 16 випуск проєкту Як ти? від 10.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться в 16 випуску проєкту Як ти? : лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя разом зі своїми колегами та побратимами почав готуватися до повномасштабного вторгнення росії задовго до його початку. Музиканти вступили до лав Сил територіальної оборони, почали залучати українців до приєднання до ТрО та покроково спланували день, коли ворог нападе на Україну.

У проєкті Як ти? від 10.09.2022 Тарас Тополя розповів: 24 лютого він відвіз дружину та дітей до батьків, а сам одразу приєднався до батальйону як парамедик. Як відбувається його служба? Що для Тараса Тополі найстрашніше на війні? І який випадок став для нього справжнім випробуванням? Також ви дізнаєтесь, як Тарас Тополя ставиться до президента Володимира Зеленського і чи планує музикант іти в політику.

16 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Як ти? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.