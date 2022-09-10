Як ти?: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 10.09.2022)
10 вересня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 16 випуск проєкту Як ти? 16 випуск проєкту Як ти? від 10.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У проєкті Як ти? від 10.09.2022 Тарас Тополя розповів: 24 лютого він відвіз дружину та дітей до батьків, а сам одразу приєднався до батальйону як парамедик. Як відбувається його служба? Що для Тараса Тополі найстрашніше на війні? І який випадок став для нього справжнім випробуванням? Також ви дізнаєтесь, як Тарас Тополя ставиться до президента Володимира Зеленського і чи планує музикант іти в політику.
16 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски проєкту Як ти? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.