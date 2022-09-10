Як ти?: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 10.09.2022)

10 сентября 2022 19:21 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Як ти?: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 10.09.2022)
Як ти?: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 10.09.2022)
Пресслужба каналу СТБ

10 вересня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 16 випуск проєкту Як ти? 16 випуск проєкту Як ти? від 10.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожДетектор брехні-12: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 04.09.2022)
Дивіться в 16 випуску проєкту Як ти?: лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя разом зі своїми колегами та побратимами почав готуватися до повномасштабного вторгнення росії задовго до його початку. Музиканти вступили до лав Сил територіальної оборони, почали залучати українців до приєднання до ТрО та покроково спланували день, коли ворог нападе на Україну.

У проєкті Як ти? від 10.09.2022 Тарас Тополя розповів: 24 лютого він відвіз дружину та дітей до батьків, а сам одразу приєднався до батальйону як парамедик. Як відбувається його служба? Що для Тараса Тополі найстрашніше на війні? І який випадок став для нього справжнім випробуванням? Також ви дізнаєтесь, як Тарас Тополя ставиться до президента Володимира Зеленського і чи планує музикант іти в політику.

16 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Як ти? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ Тарас Тополя телешоу телешоу онлайн телешоу 2022 особисте життя зірок відео Григорій Решетник Як ти

Матеріали на тему

Щасливі за сім днів 6 випуск. Як змінилася героїня? Фото до та після
Новини

Щасливі за сім днів 6 випуск. Як змінилася героїня? Фото до та після
MOROZOVA презентувала пісню про непереможність та силу духу України
Меломан

MOROZOVA презентувала пісню про непереможність та силу духу України
Український рок-гурт DETACH присвятив пісню мирним жертвам
Меломан

Український рок-гурт DETACH присвятив пісню мирним жертвам
Олена-Крістіна Лебідь розкрила популярну шахрайську схему з бонусами із супермаркету
Новини

Олена-Крістіна Лебідь розкрила популярну шахрайську схему з бонусами із супермаркету
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Пара на мільйон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 05.09.2022)

Пара на мільйон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 05.09.2022)
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)
МастерШеф. Битва сезонів: хто залишив проєкт у 3 випуску від 03.09.2022

МастерШеф. Битва сезонів: хто залишив проєкт у 3 випуску від 03.09.2022
Пара на мільйон 2022: хто залишив проєкт у 1 випуску від 05.09.2022

Пара на мільйон 2022: хто залишив проєкт у 1 випуску від 05.09.2022

Популярне відео

Пара на мільйон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 05.09.2022)

Пара на мільйон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 05.09.2022)
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)
Як ти?: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)

Як ти?: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)
Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)

Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK