Детектор брехні 12 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 04.09.2022)

4 вересня на телеканалі СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск 12 сезон шоу Детектор брехні. 2 випуск проєкту Детектор брехні 12 сезон від 04.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 2 випуску проєкту Детектор брехні 12 сезон: до програми звернулась Христина Пригода, яка хоче розібратися у стосунках зі своєю матір'ю. Жінка впевнена, що всі її проблеми у сімейному житті виникли через дитячі травми, завдані Галиною Петрівною. Саме тому Христина хоче відверто поговорити у кріслі проєкту Детектор брехні 2022. Дмитро Карпачов упевнений, що є два типи людей, які пережили образи у дитинстві. Це ті, хто чинить з власними дітьми так само, і ті, хто змінився. До якої категорії належить сама Христина? Чому насправді вона хоче дбати про своїх чотирьох дітей? Поліграф розкриє правду, якою б жахливою вона не була. Не пропустіть відвертих зізнань героїв – дивіться онлайн Детектор брехні 12 сезон 2 випуск від 04.09.2022.

2 випуск проєкту Детектор брехні 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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