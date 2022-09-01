Детектор брехні 12 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.08.2022)

1 сентября 2022 17:24 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Детектор брехні 12 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.08.2022)
Детектор брехні-12: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.08.2022)
Пресслужба каналу СТБ

28 серпня на телеканалі СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск шоу Детектор брехні-12. 1 випуск проєкту Детектор брехні 12 сезон від 28.08.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 1 випуску проєкту Детектор брехні-12: До програми звернувся Олександр Внучко, котрий побоюється, що його молодша сестра повторить жахливу долю матері. У дитинстві брат горою стояв за Марину, яких би дурниць вона не робила, і отримував за неї покарання. Нині його племінниця переживає те саме, що й Олександр із Мариною у дитинстві. У студії проєкту Детектор брехні 12 сезон герою доведеться бути чесним на всі 100% і розповісти про всі образи, заподіяні сестрою. Яка його справжня мета? Врятувати рідних чи помститися тим, хто завжди вважав його невдахою? Не пропустіть відвертих зізнань героїв – дивіться онлайн Детектор брехні 2022 випуск 1 від 28.08.2022.

1 випуск проєкту Детектор брехні-12 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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