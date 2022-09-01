Щасливі за сім днів 1 сезон 4 випуск від 28.08.2022 дивитися онлайн

1 сентября 2022 09:32 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Щасливі за сім днів 1 сезон 4 випуск від 28.08.2022 дивитися онлайн
Щасливі за сім днів: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 28.08.2022)
Пресслужба каналу СТБ

28 серпня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск проєкту Щасливі за сім днів. 4 випуск проєкту Щасливі за сім днів від 28.08.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску проєкту Щасливі за сім днів: у проєкті шлях трансформації пройде 32-річна Тетяна Слободянюк. Жінка наважилася взяти участь у проєкті, адже втомилася жити без поваги, підтримки та любові до себе. Тетяна не доглядає за своєю зовнішністю, голову миє раз на тиждень або коли йде в гості, помадою взагалі забула коли користувалася. Також героїня комплексує через свою фігуру і боїться, що чоловік може піти до більш стрункої та красивої жінки.

У проєкті Щасливі за сім днів Тетяна побачить, якою буде через 10 років, якщо житиме у звичному режимі. Це випробування стане відправною точкою для трансформації. Хочете побачити неймовірне перетворення Тетяни Слободянюк і переконатися, що стати щасливим через тиждень – реально? Дивіться онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 4 випуск від 28.08.2022.

4 випуск проєкту Щасливі за сім днів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски мейковер-шоу Щасливі за сім днів дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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