Щасливі за сім днів 1 сезон 4 випуск від 28.08.2022 дивитися онлайн
28 серпня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск проєкту Щасливі за сім днів. 4 випуск проєкту Щасливі за сім днів від 28.08.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У проєкті Щасливі за сім днів Тетяна побачить, якою буде через 10 років, якщо житиме у звичному режимі. Це випробування стане відправною точкою для трансформації. Хочете побачити неймовірне перетворення Тетяни Слободянюк і переконатися, що стати щасливим через тиждень – реально? Дивіться онлайн Щасливі за сім днів 1 сезон 4 випуск від 28.08.2022.
4 випуск проєкту Щасливі за сім днів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски мейковер-шоу Щасливі за сім днів дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.