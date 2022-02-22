Счастливы за семь дней 3 выпуск. Как изменилась героиня. Фото до и после
В воскресенье на СТБ зрители увидели 3 выпуск мейковер-шоу «Счастливы за семь дней». Проект грандиозных перевоплощений помог 39-летней героине всего за семь дней кардинально изменить свою жизнь.
Героиня 3 выпуска «Счастливы» Мария Бондарчук уже 10 лет удаленно работает графическим дизайнером. У неё два сына — старший Леша от первого брака и младший Влад. С мужем они вместе уже 13 лет. У Виталия сразу не сложились отношения с Лешей, поэтому Мария начала работать на фрилансе. Сейчас женщина просто разрывается между работой и домашними обязанностями. И с началом карантина она, как никогда, стала чувствовать себя запертой в четырех стенах. У героини все слилось воедино — и дом, и работа. От постоянной загруженности Мария перестала себя чувствовать счастливой женщиной.
Психолог Андрей Жельветро отправился за героиней в Харьков. Там он познакомился со всей семьей Марии. Женщина призналась, что мечтает о том, чтобы старший сын и муж нашли общий язык. Андрей пообщался с Лешей и выяснил у него причины конфликтов с отчимом. Парень сказал, что чувствует напряжение со стороны мужчины. Виталий же рассказал, что Леша не считает его авторитетом и у них иногда возникают ссоры. В этом мужчина винит Марию, поскольку она постоянно вмешивается в их конфликты.
Изменения Марии начались с визита к стоматологу. У неё серьезные проблемы с зубами, но всего за один прием она стала обладательницей красивой улыбки. На следующий день Марию ждала тренировка по теннису с Мариной Боржемской. Героине предстояло не только улучшить физическое состояние, но и осознать глубину своей проблемы. Она должна была отбивать мячи сразу от троих игроков. Этим Марина хотела показать, что справиться со всеми заданиями самостоятельно просто невозможно. Мария отчаянно пыталась отбить все мячи, но у нее не получалось, и в процессе она… травмировала ногу. Свое участие в проекте женщина продолжила с растяжением. Но это не помешало ее перевоплощению.
В конце недели героиню ждало внешнее преображение и подбор нового гардероба. Ее изменения удивили как экспертов, так и самых близких. Мария стала сиять от счастья, и ее преображение довело родных до слез.
Не пропустите выпуски мейковера Счастливы за семь дней по воскресеньям, в 18:40 на СТБ!