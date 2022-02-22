Счастливы за семь дней 3 выпуск. Как изменилась героиня. Фото до и после

Счастливы за семь дней 3 выпуск. Как изменилась героиня. Фото до и после

В воскресенье на СТБ зрители увидели 3 выпуск мейковер-шоу «Счастливы за семь дней». Проект грандиозных перевоплощений помог 39-летней героине всего за семь дней кардинально изменить свою жизнь.

Подробнее о том, как это было, а также фото «до» и «после» – в материале.

Героиня 3 выпуска «Счастливы» Мария Бондарчук уже 10 лет удаленно работает графическим дизайнером. У неё два сына — старший Леша от первого брака и младший Влад. С мужем они вместе уже 13 лет. У Виталия сразу не сложились отношения с Лешей, поэтому Мария начала работать на фрилансе. Сейчас женщина просто разрывается между работой и домашними обязанностями. И с началом карантина она, как никогда, стала чувствовать себя запертой в четырех стенах. У героини все слилось воедино — и дом, и работа. От постоянной загруженности Мария перестала себя чувствовать счастливой женщиной.

Андрей Жельверто / пресс-служба канала СТБ

Психолог Андрей Жельветро отправился за героиней в Харьков. Там он познакомился со всей семьей Марии. Женщина призналась, что мечтает о том, чтобы старший сын и муж нашли общий язык. Андрей пообщался с Лешей и выяснил у него причины конфликтов с отчимом. Парень сказал, что чувствует напряжение со стороны мужчины. Виталий же рассказал, что Леша не считает его авторитетом и у них иногда возникают ссоры. В этом мужчина винит Марию, поскольку она постоянно вмешивается в их конфликты.

Марина Боржемская, Андрей Жельверто и Надя Матвеева / пресс-служба канала СТБ

В Киеве Мария встретилась со всеми тремя экспертами. Она рассказала, что боится агрессии в доме, потому что первый муж бил ее. Теперь женщина опасается, что то же самое может случиться в отношениях Леши и Виталия. Мария взяла на себя всю тяжесть семейного быта и от нехватки времени перестала за собой следить.

Марина Боржемская с героиней 3 выпуска / пресс-служба канала СТБ

Изменения Марии начались с визита к стоматологу. У неё серьезные проблемы с зубами, но всего за один прием она стала обладательницей красивой улыбки. На следующий день Марию ждала тренировка по теннису с Мариной Боржемской. Героине предстояло не только улучшить физическое состояние, но и осознать глубину своей проблемы. Она должна была отбивать мячи сразу от троих игроков. Этим Марина хотела показать, что справиться со всеми заданиями самостоятельно просто невозможно. Мария отчаянно пыталась отбить все мячи, но у нее не получалось, и в процессе она… травмировала ногу. Свое участие в проекте женщина продолжила с растяжением. Но это не помешало ее перевоплощению.

Марина Боржемская / пресс-служба канала СТБ

Ведь Марию еще ждала работа с психологом Андреем Жельветро. Эксперт предложил разделить все ее задачи на три категории: бытовые дела, саморазвитие и удовольствие. Оказалось, что в жизни героини преобладают бытовые дела. Вследствие этого на саморазвитие и удовольствие времени у нее совсем не остается. Мария щадит своих мужчин и не загружает их домашними делами. Однако, чтобы стать счастливой, женщине предстояло поделиться бытовыми обязанностями с родными. И такая картина жизни ей понравилась.

Вслед за этим Надежда Матвеева решила помочь Марии разобраться со своим страхом. Для этого она пригласила Лешу и Виталия на склад. Им предстояло за час своими руками собрать сюрприз для Марии. Героиня в тайне наблюдала за этим процессом. Она очень переживала, но без нее Леша и Виталий начали ладить и вместе собрали прекрасный стол. Женщина увидела, что ей не стоит постоянно ограждать сына от мужа, и признала свою ошибку.

Счастливы за семь дней 3 выпуск. Как изменилась героиня. Фото до и после / пресс-служба канала СТБ

В конце недели героиню ждало внешнее преображение и подбор нового гардероба. Ее изменения удивили как экспертов, так и самых близких. Мария стала сиять от счастья, и ее преображение довело родных до слез.

Не пропустите выпуски мейковера Счастливы за семь дней по воскресеньям, в 18:40 на СТБ!