Щасливі за сім днів 1 сезон 3 випуск від 20.02.2022 дивитися онлайн

Щасливі за сім днів: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 20.02.2022)

20 лютого на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск проєкту Щасливі за сім днів. 3 випуск проєкту Щасливі за сім днів від 20.02.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 3 випуску проєкту Щасливі за сім днів : у проєкті шлях трансформації пройде 39-річна Марія Бондарчук. Жінка почувається нікому не потрібною, знесиленою та заточеною у стінах свого будинку. Десять років тому вона вирішила перейти на фріланс, щоб контролювати конфлікт між чоловіком та сином від першого шлюбу. З того часу в її житті почалися сірі будні, в яких є місце лише для роботи, прибирання, приготування їжі та служіння сім'ї.

У проєкті Щасливі за сім днів 2022 життя Марії кардинально зміниться. Вона знову відчує себе гарною, щасливою та впевненою в собі. Бажаєте побачити її неймовірне перетворення? Дивіться онлайн мейковер-шоу Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 3 від 20.02.2022.

3 випуск проєкту Щасливі за сім днів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски мейковер-шоу Щасливі за сім днів дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.