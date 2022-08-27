Як ти?: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 27.08.2022)

27 августа 2022 13:01 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Як ти?: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 27.08.2022)
Як ти?: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 27.08.2022)
Пресслужба каналу СТБ

27 серпня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 14 випуск проєкту Як ти? 14 випуск проєкту Як ти? від 27.08.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться в 14 випуску проєкту Як ти?: із початком повномасштабного вторгнення Марина Боржемська вирішила залишатися в Україні та не виїжджати за її межі на довгий час. Однак навіть незважаючи на таку позицію, отримала на свою адресу хвилю хейту! Чому? Дізнайтеся зараз.

У проєкті Як ти? від 27.08.2022 Марина Боржемська поділилася подробицями особистого життя. Після 24 лютого 2022 року вона відновила спілкування з колишнім чоловіком, українським боксером В'ячеславом Узєлковим. Проте зв'язок довго втримати не вдалося. Що сталося між колишнім подружжям? І чому В'ячеслав погрожував Марині? Не пропустіть відверте інтерв'ю Марини Боржемської – дивіться онлайн-проєкт Як ти? 14 випуск від 27.08.2022.

14 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Як ти? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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СТБ телешоу телешоу 2022 війна особисте життя зірок відео Григорій Решетник Марина Боржемська Як ти

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