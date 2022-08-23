Як ти?: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)

Дивіться в 13 випуску проєкту Як ти?: Олексій Суровцев ще раз згадає подробиці найстрашнішого для кожного українця дня – 24 лютого 2022 року. Актор якраз перебував у довгоочікуваній відпустці у Карпатах. Новина про початок повномасштабного вторгнення перевернула його світ. Олексій вирішив повернутися в Ірпінь і робити все для нашої перемоги. Патрулювання міста, допомога з евакуацією людей, порятунок тварин – чим займався та займається Олексій Суровцев у непростий для країни період?
Почуйте подробиці особистого життя актора та хореографа – невже він серйозно замислюється про участь у проєкті Холостяк? Інтерв'ю Олексія Суровцева відповість на всі запитання. Дивіться онлайн Як ти? 13 випуск від 20.08.2022.
13 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.