Як ти?: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)

23 августа 2022 11:47 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Як ти?: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)
Як ти?: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 20.08.2022)
Пресслужба каналу СТБ

20 серпня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 13 випуск проєкту Як ти? 13 випуск проєкту Як ти? від 20.08.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться в 13 випуску проєкту Як ти?: Олексій Суровцев ще раз згадає подробиці найстрашнішого для кожного українця дня – 24 лютого 2022 року. Актор якраз перебував у довгоочікуваній відпустці у Карпатах. Новина про початок повномасштабного вторгнення перевернула його світ. Олексій вирішив повернутися в Ірпінь і робити все для нашої перемоги. Патрулювання міста, допомога з евакуацією людей, порятунок тварин – чим займався та займається Олексій Суровцев у непростий для країни період?

Почуйте подробиці особистого життя актора та хореографа – невже він серйозно замислюється про участь у проєкті Холостяк? Інтерв'ю Олексія Суровцева відповість на всі запитання. Дивіться онлайн Як ти? 13 випуск від 20.08.2022.

13 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Як ти? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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