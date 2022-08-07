Як ти?: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 06.08.2022)

Як ти?: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 06.08.2022)

6 серпня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск проєкту Як ти? 11 випуск проєкту Як ти? від 06.08.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться в 11 випуску проєкту Як ти? : Шеф-кухар і бізнесмен Євген Клопотенко серйозно поставився до сигналів про вторгнення росії, тому заздалегідь склав тривожну валізу і заправив повний бак автомобіля. У проєкті Як ти? випуск 11 Євген Клопотенко розповів Григорію Решетнику, куди він виїхав з Києва і яких дорогих людей забрав із собою. Також Євген розповів про волонтерську діяльність під час війни та як зміг домогтися того, щоб український борщ внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО.

У проєкті Як ти? Євген Клопотенко розповів, чому він досі неодружений, чи часто пишуть йому шанувальниці і хто для нього Злата Огнєвіч. Не пропустіть цікаве та відверте інтерв'ю – дивіться онлайн Як ти? 11 випуск від 06.08.2022.

11 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Як ти? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.