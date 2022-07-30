Як ти?: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)

30 июля 2022 13:32 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Як ти?: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)
Як ти?: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)
Пресслужба каналу СТБ

30 липня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск проєкту Як ти? 10 випуск проєкту Як ти? від 30.07.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 10 випуску проєкту Як ти?: Подружжя Євген Кот та Наталія Татарінцева до останнього не сприймали тривожні сигнали про наступ росії. Усі думки танцівників були пов'язані з проєктом Танці. World of Dance, зйомки якого були у розпалі. У проєкті Як ти? від 30.07.2022 Євген та Наталія розповіли, що саме на 24 лютого 2022 року було заплановано знімальний день, який перекреслили масові ракетні обстріли та вибухи по всій Україні. Як подружжя сприйняло новину про початок повномасштабної війни? Чому до останнього вони не хотіли евакуюватись? І що змусило Євгена Кота та Наталію Татарінцеву виїхати на захід України? Не пропустіть – дивіться онлайн-проєкт Як ти? з Григорієм Решетником 10 випуск від 30.07.2022.

10 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Як ти? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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СТБ телешоу Євген Кот особисте життя зірок відео Григорій Решетник Як ти Наталія Татарінцева

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