Як ти?: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)

Дивіться у 10 випуску проєкту Як ти?: Подружжя Євген Кот та Наталія Татарінцева до останнього не сприймали тривожні сигнали про наступ росії. Усі думки танцівників були пов'язані з проєктом Танці. World of Dance, зйомки якого були у розпалі. У проєкті Як ти? від 30.07.2022 Євген та Наталія розповіли, що саме на 24 лютого 2022 року було заплановано знімальний день, який перекреслили масові ракетні обстріли та вибухи по всій Україні. Як подружжя сприйняло новину про початок повномасштабної війни? Чому до останнього вони не хотіли евакуюватись? І що змусило Євгена Кота та Наталію Татарінцеву виїхати на захід України? Не пропустіть – дивіться онлайн-проєкт Як ти? з Григорієм Решетником 10 випуск від 30.07.2022.
10 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.