Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)

Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)

16 липня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск проєкту «Як ти?». 8 випуск проєкту «Як ти?» від 16.07.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 8 випуску проєкту Як ти? : 24 лютого 2022 року акторку Наталку Денисенко розбудив її чоловік Андрій Федінчик зі словами: «Почалася війна!» Сталося найжахливіше, що можна було уявити. Згодом Наталія із сином евакуювалися до Яремчі, а Андрій прийняв складне рішення – вступити до лав ЗСУ та захищати Україну від навали росіян. Як Наталка Денисенко відреагувала на крок чоловіка? Всі деталі дізнайтесь прямо зараз!

У проєкті «Як ти?» Наталка Денисенко розповіла про ситуацію зі зйомками та роботою акторів під час війни, а також про скандал із серіалом «Кріпосна», 4 сезон. Чому акторка хотіла піти із проєкту костюмованої драми? Відповідь у відео – дивіться онлайн-проєкт «Як ти?» 8 випуск від 16.07.2022. Інтерв'ю Наталки Денисенко вразить вас щирістю, зворушливістю та жіночою силою.

8 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту «Як ти?» дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.