Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)
16 липня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск проєкту «Як ти?». 8 випуск проєкту «Як ти?» від 16.07.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У проєкті «Як ти?» Наталка Денисенко розповіла про ситуацію зі зйомками та роботою акторів під час війни, а також про скандал із серіалом «Кріпосна», 4 сезон. Чому акторка хотіла піти із проєкту костюмованої драми? Відповідь у відео – дивіться онлайн-проєкт «Як ти?» 8 випуск від 16.07.2022. Інтерв'ю Наталки Денисенко вразить вас щирістю, зворушливістю та жіночою силою.
8 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски проєкту «Як ти?» дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.