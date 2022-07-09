Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить Україна: Шокуюча драма з Ірпеня. Пані Надія до останнього сподівалася, що її донька та онук живі. Та коли їй показали світлину їхніх могил – вона зрозуміла, чим скінчилася евакуація. Журналісти ток-шоу Говорить Україна розшукали очевидця трагедії та того, хто мав евакуювати жінку з дитиною. Якою буде зустріч пані Надії з ними? І що вона знайде в квартирі загиблої дочки?
Новий випуск від 08.07.2022 ток-шоу Говорить Україна дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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