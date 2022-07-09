Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022) Юлія Туренко

Юлія Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022) Пресслужба каналу Україна

8 липня на каналі Україна та на нашому сайті TV.UA вийшов випуск ток-шоу Говорить Україна, тема якого – Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото?