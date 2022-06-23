Говорить Україна. Хроніки незламності: 92-річна жителька Ірпеня – Вони страшніші зі фашистів (ефір від 22.06.2022)

23 июня 2022 17:15 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорить Україна. Хроніки незламності: 92-річна жителька Ірпеня – Вони страшніші зі фашистів (ефір від 22.06.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: 92-річна жителька Ірпеня – вони страшніші зі фашистів (ефір від 22.06.2022)
Пресслужба каналу Україна

22 червня на каналі Україна і на нашому сайті TV.UA вийшов новий випуск ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності. Головною героїнею випуску стала 92-річна Антоніна Дмитрівна з Ірпеня.

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Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності: «Фашисти не витворяли такого, як ці банди з росії», – такими словами описує пережитий досвід бомбарувань Ірпеня 92-річна Антоніна Дмитрівна. Разом із донькою Лесею та онуками Марією і Устимом, жінка до останнього боялася евакуйовуватися із охопленого вибухами міста. Все ж, на вирішальний крок родина зважилася. Та рятуватися довелося по черзі. Побачити, що лишилося від власного житла, пані Антоніні вдалося зі знімальною групою програми «Говорить Україна».

Новий випуск від 22.06.2022 ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі випуски ток-шоу Говорить Україна дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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