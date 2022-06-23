Говорить Україна. Хроніки незламності: 92-річна жителька Ірпеня – вони страшніші зі фашистів (ефір від 22.06.2022)

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності: «Фашисти не витворяли такого, як ці банди з росії», – такими словами описує пережитий досвід бомбарувань Ірпеня 92-річна Антоніна Дмитрівна. Разом із донькою Лесею та онуками Марією і Устимом, жінка до останнього боялася евакуйовуватися із охопленого вибухами міста. Все ж, на вирішальний крок родина зважилася. Та рятуватися довелося по черзі. Побачити, що лишилося від власного житла, пані Антоніні вдалося зі знімальною групою програми «Говорить Україна».