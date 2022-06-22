Говорить Україна. Хроніки незламності: Прийомна мати евакуювала дітей, але залишила пса в Ірпені (ефір від 19.06.2022)

22 июня 2022 13:12 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорить Україна. Хроніки незламності: Прийомна мати евакуювала дітей, але залишила пса в Ірпені (ефір від 19.06.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Прийомна мати евакуювала дітей, але залишила пса в Ірпені (ефір від 19.06.2022)
Пресслужба каналу Україна

19 червня на каналі Україна і на нашому сайті TV.UA вийшов новий випуск ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності. Головною героїнею випуску стала Оксана Петрова з Ірпеня.

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Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності: Оксана Петрова розповіла Олексію Суханову, як вдруге після 2014-го пережила зустріч із війною. Майже за тиждень після початку боїв жінці дивом вдалося вибратися із Ірпеня. Разом із 7 прийомними та однією рідною дитиною, евакуювала також трьох уже дорослих колишніх вихованців. Знайти місце для 45-кілограмового пса в авто не вдалося. Жінка не приховує емоцій та відверто зізнається, як пізніше шукала шляхи для порятунку тварини та до чого в цій історії старенький кіт.

Новий випуск від 19.06.2022 ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі випуски ток-шоу Говорить Україна дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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