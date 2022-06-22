Говорить Україна. Хроніки незламності: Прийомна мати евакуювала дітей, але залишила пса в Ірпені (ефір від 19.06.2022)

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності: Оксана Петрова розповіла Олексію Суханову, як вдруге після 2014-го пережила зустріч із війною. Майже за тиждень після початку боїв жінці дивом вдалося вибратися із Ірпеня. Разом із 7 прийомними та однією рідною дитиною, евакуювала також трьох уже дорослих колишніх вихованців. Знайти місце для 45-кілограмового пса в авто не вдалося. Жінка не приховує емоцій та відверто зізнається, як пізніше шукала шляхи для порятунку тварини та до чого в цій історії старенький кіт.