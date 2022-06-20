Говорить Україна. Хроніки незламності: Дорогою смертників – прорвалася з Бучі з немовлям (ефір від 16.06.2022)

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності: Замість води – вологі серветки, а замість електричного освітлення – свічки у кутах кімнати. Бучанка Ганна Тимченко поділилася із Олексієм Сухановим спогадами про найвідповідальніший день у своєму житті – 8 березня. Того дня молода жінка стала матір’ю. Ганна розповіла, як пережила пологи в на той час окупованому російськими військовими місті. Ганна народжувала в окупованій Бучі у спартанських умовах. На перших хвилинах життя новонароджена дівчинка майже не дихала, і обладнання для допомоги не було. Втім, доля усміхнулася — донечка Аліса жива і здорова! Дівчина пояснила, хто допоміг їй впоратися із усіма викликами.