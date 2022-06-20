Говорить Україна. Хроніки незламності: Дорогою смертників – прорвалася з Бучі з немовлям (ефір від 16.06.2022)

20 июня 2022 20:11 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Говорить Україна. Хроніки незламності: Дорогою смертників – прорвалася з Бучі з немовлям (ефір від 16.06.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Дорогою смертників – прорвалася з Бучі з немовлям (ефір від 16.06.2022)
Пресслужба каналу Україна

16 червня на каналі Україна і на нашому сайті TV.UA вийшов новий випуск ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності. Головною героїнею випуску стала бучанка Ганна Тимченко.

Читайте такжеЯк ти?: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.06.2022)
Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності: Замість води – вологі серветки, а замість електричного освітлення – свічки у кутах кімнати. Бучанка Ганна Тимченко поділилася із Олексієм Сухановим спогадами про найвідповідальніший день у своєму житті – 8 березня. Того дня молода жінка стала матір’ю. Ганна розповіла, як пережила пологи в на той час окупованому російськими військовими місті. Ганна народжувала в окупованій Бучі у спартанських умовах. На перших хвилинах життя новонароджена дівчинка майже не дихала, і обладнання для допомоги не було. Втім, доля усміхнулася — донечка Аліса жива і здорова! Дівчина пояснила, хто допоміг їй впоратися із усіма викликами.

Новий випуск від 16.06.2022 ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі випуски ток-шоу Говорить Україна дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

телешоу Буча Говорить Україна війна Олексій Суханов відео Говорить Україна. Хроніки незламності

Материалы по теме

Тетяна Висоцька: Донька на власні очі переконалася, що тато її міцно захищає
Новости

Тетяна Висоцька: Донька на власні очі переконалася, що тато її міцно захищає
Андрій Бєдняков запустив вірусний флешмоб в Instagram для допомоги ЗСУ
Новости

Андрій Бєдняков запустив вірусний флешмоб в Instagram для допомоги ЗСУ
Леся Нікітюк розповіла, де проводить години тривоги
Новости

Леся Нікітюк розповіла, де проводить години тривоги
Донька Олі Полякової розповіла про стосунки з хлопцем на відстані
Новости

Донька Олі Полякової розповіла про стосунки з хлопцем на відстані
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

В Одесі від обстрілів російських окупантів рятують диких звірів – фото

В Одесі від обстрілів російських окупантів рятують диких звірів – фото
Три місяці без сексу. Що робити, якщо партнер через війну далеко

Три місяці без сексу. Що робити, якщо партнер через війну далеко
Миколаївський зоопарк, якому допомагала вся Україна, відновлює роботу

Миколаївський зоопарк, якому допомагала вся Україна, відновлює роботу
Як підготуватися до донорства крові

Як підготуватися до донорства крові

Популярное видео

Астрологиня пояснила, в чому феномен Валерія Залужного як Головнокомандуючого ЗСУ

Астрологиня пояснила, в чому феномен Валерія Залужного як Головнокомандуючого ЗСУ
Говорить Україна. Хроніки незламності: 23-річна Настя прорвалася в Маріуполь, що вивезти сім'ю (ефір від 09.06.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: 23-річна Настя прорвалася в Маріуполь, що вивезти сім'ю (ефір від 09.06.2022)
Як ти?: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.06.2022)

Як ти?: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.06.2022)
Новий канал зробив сюрприз зірковим батькам: Татусі, де б ви не були, вас люблять і чекають вдома

Новий канал зробив сюрприз зірковим батькам: Татусі, де б ви не були, вас люблять і чекають вдома
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK