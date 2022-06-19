Як ти?: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.06.2022)

19 июня 2022 13:19 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Як ти?: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.06.2022)
Як ти?: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.06.2022)
Пресслужба каналу СТБ

18 червня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск проекту Як ти? 4 випуск проекту Як ти? дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску проекта Як ти?: Макс Чмерковський – головний герой романтичного реаліті Холостяк 1 сезон, всесвітньо відомий танцівник та професійний хореограф. 24 лютого 2022 року він знаходився в Україні на зйомках танцювального проекту "Танці. World of dance". Як чоловік відреагував на початок повномасштабного вторгнення? Як заспокоював свою сім'ю, що залишилася в Америці? Подробиці найстрашнішого для кожного українця дня дивіться в інтерв'ю Макса Чмерковського.

У проекті СТБ Як ти? хореограф також поділився історією та подробицями діяльності благодійної організації Baranova27, яку він заснував разом із сім'єю. У якому напрямі працює фонд? Що вже вдалось зробити? А що у планах? Дізнайтесь прямо зараз.

4 випуск проекту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проекту «Як ти?» дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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СТБ телешоу війна особисте життя зірок Макс Чмерковський відео Григорій Решетник Як ти

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