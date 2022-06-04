Як ти?: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 04.06.2022)

4 июня 2022 13:54 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Як ти?: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 04.06.2022)
Як ти?: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 04.06.2022)
Пресслужба каналу СТБ

4 червня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск проекту Як ти? 2 випуск проекту Як ти? дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску проекта Як ти?: Для головного героя проекту Холостяк 6 сезон, телеведучого, кінопродюсера та справжнього друга України Іраклі Макацарія події в Україні – особиста трагедія. 24 лютого чоловік перебував у Грузії, проте жахливі події, що відбуваються у рідній для нього Україні, накрили Іраклі з головою та змусили згадати трагедію грузинського народу у 2008 році, коли злочинна росія бомбила його країну. Як сприймають грузини події, які зараз відбуваються в Україні? Дізнайтесь із перших вуст – дивіться інтерв'ю Іраклі Макацарії у проекті СТБ Як ти?

Нещодавно Іраклі Макацарія втратив статус холостяка і зробив пропозицію руки та серця коханій Єлизаветі. Чоловік не може стримати своєї радості і називає стосунки з Лізою найпрекраснішим та найсвітлішим періодом у житті. Як Іраклі познайомився з Єлизаветою? Всі подробиці у відео – дивіться онлайн-проект Як ти? з Григорієм Решетником. Відвертість Іраклі Макацарії стане вам приємним сюрпризом.

2 випуск проекту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проекту «Як ти?» дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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СТБ телешоу війна особисте життя зірок відео Іраклі Макацарія Григорій Решетник Як ти

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