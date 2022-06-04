Як ти?: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 04.06.2022)
4 червня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск проекту Як ти? 2 випуск проекту Як ти? дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Нещодавно Іраклі Макацарія втратив статус холостяка і зробив пропозицію руки та серця коханій Єлизаветі. Чоловік не може стримати своєї радості і називає стосунки з Лізою найпрекраснішим та найсвітлішим періодом у житті. Як Іраклі познайомився з Єлизаветою? Всі подробиці у відео – дивіться онлайн-проект Як ти? з Григорієм Решетником. Відвертість Іраклі Макацарії стане вам приємним сюрпризом.
2 випуск проекту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски проекту «Як ти?» дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.