Злата Огнєвіч в проєкті "Як ти?": Мене критикують за те, що я роблю мейк і гарно виглядаю

28 травня в ефірі СТБ та на офіційному Youtube-каналі стартував новий проєкт «Як ти?» з Григорієм Решетником. Першою свою історію життя після 24 лютого розповіла співачка та екс-Холостячка Злата Огнєвіч.

За що вона отримувала хейт – у першому з початку війни великому та відвертому інтерв’ю співачки Злати Огнєвіч

З початку війни я отримувала і отримую хейт щодо своєї зовнішності. І в сторіс, і в житті мене критикують за те, що я роблю мейк і гарно виглядаю. Казали, що я не маю на це права, тому що йде війна, – поділилась Злата. – Я навіть не уявляю ступеню страждань людей, які перебувають у бомбосховищах, які місяцями нормально не їли, у яких немає медикаментів і знеболювальних. Але я не маю права втрачати себе. Робити мейк та манікюр, обирати одяг. У мене вдома є гель-лак з лампою. І я можу сама привести в порядок свої нігті. Я взагалі все вмію робити, що стосується краси: і шити, і борщ зварити, і перетворити звичайні босоніжки на концертні. Вперше за два місяці потрапила до студії краси. Це також підтримка економіки країни. Купую речі виключно українських дизайнерів. Вони класні, креативні. Зараз особливо закликаю підтримувати український продукт. Це дуже важливо.

Співачка відзначила, що не потрібно жити минулим, адже воно вже ніколи не повториться. Так само, не варто жити майбутнім та відкладати всі рутинні справи на потім. Це, на думку Злати, величезна помилка.

Потрібно жити тут і зараз. Так, треба думати про нашу перемогу, але й не забувати доглядати за собою, харчуватися, підтримувати здоров’я в нормі і головне – допомагати людям. Щоб не скотитися в емоційну яму, не впасти в депресію. Я щовечора просто відшкрябую себе від підлоги від всіх тих новин. Я пропускаю цей біль через себе. Але щоразу собі нагадую: я не маю права впасти. Тому що якщо я впаду, то не зможу допомагати людям, – зауважила Злата.

Повне інтерв'ю Злати Огнєвіч з Григорієм Решетником у проекті "Як ти?" можете подивитись, перейшовши за посиланням.

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