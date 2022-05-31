Макс Чмерковський розповів, яку обіцянку дав в евакуаційному потязі одній з жінок Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Танцівник Макс Чмерковський Пресслужба каналу Україна

Танцівник Максим Чмерковський в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна», яка зараз виходить в ефірі «Індиго TV», розповів, як війна вплинула на його сприйняття власної популярності.