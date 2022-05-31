Макс Чмерковський розповів, яку обіцянку дав в евакуаційному потязі одній з жінок

31 мая 2022 15:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Макс Чмерковський розповів, яку обіцянку дав в евакуаційному потязі одній з жінок
Танцівник Макс Чмерковський
Пресслужба каналу Україна

Танцівник Максим Чмерковський в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна», яка зараз виходить в ефірі «Індиго TV», розповів, як війна вплинула на його сприйняття власної популярності.

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Танцівник Макс Чмерковський на початку війни зміг евакуюватися з України. Танцівник зізнався, що його присутність у потязі діяла на деяких пасажирів заспокійливо. А коли Макс перетнув кордон з Польщею, він якийсь час провів серед інших українських біженців.

Коли я їхав з Києва до Варшави, я не спав 30 годин. Я потоваришував з кількома жінками, які були поряд. Згодом ми листувалися, і вони сказали, що моя присутність їх заспокоювала. Я не люблю про себе говорити, не думаю, що це правильно, але, якщо подивлюсь на ситуацію з боку, бачу, що ці роки був у декого вдома, у телевізорі в шоу «Холостяк». Я раніше це слово навіть вимовляти не міг, зараз дивлюсь на це по-іншому. Я був у когось вдома, коли брав участь у різних телевізійних проектах. Я вперше за своє медійне життя зрозумів, що я зробив комусь легше, коли був у тому потязі. Хтось, можливо, думав, коли бачив мене: «Як що він тут, значить у мене теж все добре». І одна з жінок попросила, щоб я побув на кордоні, і люди, які будуть його перетинати, бачили моє обличчя. Я пообіцяв, і це була одна з причин, чому я опинився там, – говорить Максим Чмерковський.

Хореограф зізнається, що йому важко сприймати несправедливість війни і те, що дорослі показують приклад насильства дітям.

У мене п’ятирічний син, і я щодня виховую його. Я уявляю, що від мене залежить, ким він буде, коли виросте. Розумію, що дітей навчають у дитсадочку, що ти не можеш конфлікти вирішувати кулаками. А насправді ми, дорослі, показуємо дітям, як вирішуємо свої проблеми за допомогою зброї та насильства. Я не фанат фільмів про насильство, все життя любив мультфільми. Мене навчали, що підіймати на когось руку – це погано. То чому, хтось вважає, що війна – це добре? Я досі не розумію, – поділився Чмерковський з журналістами програми «Зірковий шлях», яку ведуть Даніель Салем та Даша Астаф’єва.

Нагадаємо,

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