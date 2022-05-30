Лідія Таран: Після влучання ракети в будинок і вбивства людини – не збираюся повертатись до України найближчим часом

30 мая 2022 19:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Лідія Таран: Після влучання ракети в будинок і вбивства людини – не збираюся повертатись до України найближчим часом
Ведуча Лідія Таран
Пресслужба каналу 1+1

Ведуча 1+1 та кураторка благодійного проєкту “Здійсни мрію”, Лідія Таран разом з донькою Василиною знайшла прихисток від війни у Франції.

Читайте такжеAlyona Alyona зізналася, чому розійшлася з коханим
За кордоном Лідія Таран намагається робити все можливе для підтримки України: дає інтерв’ю місцевим ЗМІ, розповідає французькою про війну, веде благодійні концерти у містах Європи. Разом з колегами відкрила програму Ukraine SOS.

У прямому ефірі телемарафону “Єдині новини” ведуча розповіла про своє життя під час війни, як адаптувалася її донька у Франції.

У Франції дітей в школи дуже легко беруть, але треба певний час, щоб дитина освоїлася. І от Василина адаптувалась, у неї з'явилися там друзі. Тут навчання триває до кінця червня. Вона також вчиться паралельно онлайн в українській школі, після того, як повертається з французької. Цілими днями зайнята освітою. І, звичайно, у вільний час моніторить новини про Україну, спілкується з друзями, які зараз розкидані по всьому світу, – розповіла телеведуча.

Лідія Таран з донькою / Пресслужба каналу 1+1

Читайте такжеKalush Orchestra зібрали на ЗСУ майже мільйон доларів, продавши кришталевий мікрофон
Лідія багато спілкується з українцями, котрі тікали від війни у Європу. Каже, що більшість вже дуже хоче повернутись додому, але поки не можуть. Бо так буде спокійніше українським військовим воювати і безпечніше для самих людей:

Три місяці злилися в один день. Українці в Європі, які хочуть повернутися додому – це невидимий вирій журавлів. Вони вже в думках летять додому, а фізично вони ще тут.

Також Таран розповіла, що їй поки страшно вертатися додому, адже в її будинок у Києві прилетіла російська ракета й убила людину:

Безпека – найголовніше. Поки люди не відчують, що безпечно – повертатись не варто. В моєму будинку вбило людину ракетою. Мені небезпечно в моєму будинку. Я поки не бачу свою дитину і себе в ньому. Це головний аргумент чому поки ми не збираємось повертатись додому.

Підтримала Лідію, її колега, близька подруга та кума Марічка Падалко:

Ми сумуємо, ми тебе любимо. Ми всі єдині, працюємо на перемогу хто б де не був. Україна – це всі, хто її любить і всі, хто їй допомагає. Вірю, що скоро побачимось і обіймемось з тобою.

Марічка Падалко і Лідія Таран / Пресслужба каналу 1+1

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

1+1 новини війна діти зірок Лідія Таран Франція

Материалы по теме

Дружина Азовця Анна Зайцева – про життя у бункері Азовсталі з 3-місячним сином та свого чоловіка з Азову
Новости

Дружина Азовця Анна Зайцева – про життя у бункері Азовсталі з 3-місячним сином та свого чоловіка з Азову
Зірка "Перших ластівок" Максим Девізоров розповів про своє весілля під час війни
Новости

Зірка "Перших ластівок" Максим Девізоров розповів про своє весілля під час війни
Дмитро Карпачов розповів, як не боятися змін у будь-якому віці: життя спочатку в 40 років
Психология

Дмитро Карпачов розповів, як не боятися змін у будь-якому віці: життя спочатку в 40 років
Наталія Могилевська презентувала чуттєву пісню та кліп "Я вдома" до Дня Києва
Меломан

Наталія Могилевська презентувала чуттєву пісню та кліп "Я вдома" до Дня Києва
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Финалистка "Супер Топ-модели по-украински" Арина Любителева рассказала, как вступила в войска

Финалистка "Супер Топ-модели по-украински" Арина Любителева рассказала, как вступила в войска
Алкоголь — це погана ідея під час війни

Алкоголь — це погана ідея під час війни
Альо, нас тут бомблять ваші: Єгор Крутоголов про спілкування з родичами з росії

Альо, нас тут бомблять ваші: Єгор Крутоголов про спілкування з родичами з росії
8 правил, як вижити під завалами в квартирі

8 правил, як вижити під завалами в квартирі

Популярное видео

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 01.05.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 01.05.2022)
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 15.05.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 15.05.2022)
Як ти?: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.05.2022)

Як ти?: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.05.2022)
Неймовірна правда про українців: історії дітей, які вразили увесь світ

Неймовірна правда про українців: історії дітей, які вразили увесь світ
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK