Лідія Таран: Після влучання ракети в будинок і вбивства людини – не збираюся повертатись до України найближчим часом
Ведуча 1+1 та кураторка благодійного проєкту “Здійсни мрію”, Лідія Таран разом з донькою Василиною знайшла прихисток від війни у Франції.
У прямому ефірі телемарафону “Єдині новини” ведуча розповіла про своє життя під час війни, як адаптувалася її донька у Франції.
У Франції дітей в школи дуже легко беруть, але треба певний час, щоб дитина освоїлася. І от Василина адаптувалась, у неї з'явилися там друзі. Тут навчання триває до кінця червня. Вона також вчиться паралельно онлайн в українській школі, після того, як повертається з французької. Цілими днями зайнята освітою. І, звичайно, у вільний час моніторить новини про Україну, спілкується з друзями, які зараз розкидані по всьому світу, – розповіла телеведуча.
Три місяці злилися в один день. Українці в Європі, які хочуть повернутися додому – це невидимий вирій журавлів. Вони вже в думках летять додому, а фізично вони ще тут.
Також Таран розповіла, що їй поки страшно вертатися додому, адже в її будинок у Києві прилетіла російська ракета й убила людину:
Безпека – найголовніше. Поки люди не відчують, що безпечно – повертатись не варто. В моєму будинку вбило людину ракетою. Мені небезпечно в моєму будинку. Я поки не бачу свою дитину і себе в ньому. Це головний аргумент чому поки ми не збираємось повертатись додому.
Підтримала Лідію, її колега, близька подруга та кума Марічка Падалко:
Ми сумуємо, ми тебе любимо. Ми всі єдині, працюємо на перемогу хто б де не був. Україна – це всі, хто її любить і всі, хто їй допомагає. Вірю, що скоро побачимось і обіймемось з тобою.
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