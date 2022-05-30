Лідія Таран: Після влучання ракети в будинок і вбивства людини – не збираюся повертатись до України найближчим часом

Ведуча 1+1 та кураторка благодійного проєкту “Здійсни мрію”, Лідія Таран разом з донькою Василиною знайшла прихисток від війни у Франції.

За кордоном Лідія Таран намагається робити все можливе для підтримки України: дає інтерв’ю місцевим ЗМІ, розповідає французькою про війну, веде благодійні концерти у містах Європи. Разом з колегами відкрила програму Ukraine SOS.

У прямому ефірі телемарафону “Єдині новини” ведуча розповіла про своє життя під час війни, як адаптувалася її донька у Франції.

У Франції дітей в школи дуже легко беруть, але треба певний час, щоб дитина освоїлася. І от Василина адаптувалась, у неї з'явилися там друзі. Тут навчання триває до кінця червня. Вона також вчиться паралельно онлайн в українській школі, після того, як повертається з французької. Цілими днями зайнята освітою. І, звичайно, у вільний час моніторить новини про Україну, спілкується з друзями, які зараз розкидані по всьому світу, – розповіла телеведуча.

Лідія Таран з донькою / Пресслужба каналу 1+1

Лідія багато спілкується з українцями, котрі тікали від війни у Європу. Каже, що більшість вже дуже хоче повернутись додому, але поки не можуть. Бо так буде спокійніше українським військовим воювати і безпечніше для самих людей:

Три місяці злилися в один день. Українці в Європі, які хочуть повернутися додому – це невидимий вирій журавлів. Вони вже в думках летять додому, а фізично вони ще тут.

Також Таран розповіла, що їй поки страшно вертатися додому, адже в її будинок у Києві прилетіла російська ракета й убила людину:

Безпека – найголовніше. Поки люди не відчують, що безпечно – повертатись не варто. В моєму будинку вбило людину ракетою. Мені небезпечно в моєму будинку. Я поки не бачу свою дитину і себе в ньому. Це головний аргумент чому поки ми не збираємось повертатись додому.

Підтримала Лідію, її колега, близька подруга та кума Марічка Падалко:

Ми сумуємо, ми тебе любимо. Ми всі єдині, працюємо на перемогу хто б де не був. Україна – це всі, хто її любить і всі, хто їй допомагає. Вірю, що скоро побачимось і обіймемось з тобою.

Марічка Падалко і Лідія Таран / Пресслужба каналу 1+1

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