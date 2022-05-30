Alyona Alyona зізналася, чому розійшлася з коханим

Реперка Alyona Alyona розповіла, в яких зараз стосунках з колишнім нареченим.

Співачка Alyona Alyona поділилася, що 14 лютого планувала зробити пост про першу річницю стосунків з хлопцем, але за два тижні до цього пара розійшлася.

Причин, насправді, декілька. У нього своя кар’єра, у мене – своя. У нього свої погляди, у мене – свої. Якби я була невідомою, нам було б простіше жити далі, але оскільки я відома, наші вектори в творчості розходяться, це дуже складно. Ми зрозуміли наслідки, я б не хотіла своєю кар’єрою притискати його, а він би не хотів, щоб моя аудиторія була здивована чи розчарована його творчістю. Адже всі очікують, якщо alyona alyona добра, то і всі добрі, а так: «вибач, мамо, я покохала хулігана, - говорить артистка журналістам програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Реперка Alyona Alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Різниця у віці з хлопцем теж ускладнила стосунки.

У нас є різниця в віці. Він трішки молодший, я вже у житті спробувала все, нагулялася, побудувала план, що через 10 років у мене буде двоє дітей. А він ще не все спробував, не пожив тим життям. У нього буде бажання більше бути скрізь, а моє бажання - просто заспокоїтися. Тому ми вирішили, що краще просто залишитися друзями. Ми спілкуємося досі, з романтичними смайликами, просто вже як друзі, - розповіла alyona alyona, і додала, що почуття нікуди не діваються, просто вони з хлопцем зрозуміли, що у майбутньому їм поруч буде гірше, і нічого не поробиш, – я відома, і мені здавалося, що у 30 років я холоднокровна і все розумію. Але, коли ти закохуєшся, надягаєш «рожеві окуляри», потім вони розбиваються об побут і реалії життя, тим більше, коли ти відомий.

Реперка Alyona Alyona з екс-бойфрендом / instagram.com/alyona.alyona.official

Для артистки не принципово, щоб її обранець був із шоу-бізнесу. Це може бути будь-хто, з ким можна ділитися своїми щоденними радощами та кар’єрними здобутками.

Зустрічатися з кимось зі своєї концертної команди – доведеться знаходитися 24 години на добу разом, це теж складно. Хочеться скучити за хлопцем, з азартом ділитися своїми новинами. Хочеться просто, щоб був айтішником. Буде працювати, подорожувати, класно спілкуватися, буду до нього приїжджати. Інтелект є, з гумором все буде супер. Буде спортсмен – простіше, менше розмов, більше справ, активності, можливо схудну нарешті. Тож, не знаю, - сказала артистка.

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