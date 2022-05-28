Юлія Леус розповіла, чому заміжжя з Джеджулою стало найбільшою помилкою у її житті
Відома українська блогерка Юлія Леус в інтерв’ю журналістам програми «Зірковий шлях» каналу «Україна» розповіла, чи допомагає їй з маленькою донькою Андрій Джеджула та які нові іспити приготував для неї колишній.
10 наступних днів, що ми там прожили, спочатку здавались нормальними. Тієї дівчини взагалі не бувало вдома – постійно працювала, а я була з дітьми. І якось її 4-річний син приніс мені її телефон, в якому висвітилася переписка з Андрієм у соціальній мережі. Там все було про мене – яка я погана, що займаюсь лише собою, не приділяючи уваги доньці… вона просила в нього якісь речі і кидала фото, виставляючи мене не в кращому світлі. Уявіть, весь цей час вона таємно фотографувала мене, – поділилась Юлія Леус.
Ця ситуація підштовхнула блогерку повернутись в Україну. Тут вона і зрозуміла, навіщо колишній влаштував це все.
Мене чекала повістка до суду. 8 чи 9-го червня я маю з’явитись на засіданні в Києві. Для мене це було шоком, краще б на розлучення подав, – коментує дружина Андрія Джеджули. – Це його модель поведінки. У нього ж всі колишні погані – з усіма судився. Я зараз оглядаюсь на все і розумію, що вийти заміж за нього вдруге – було найбільшою помилкою у моєму житті. Не можу собі цього пробачити – де була моя голова? Все ж було добре і як тільки розписались, він одразу змінився, а коли завагітніла – то взагалі став іншою людиною.
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