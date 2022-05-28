Юлія Леус розповіла, чому заміжжя з Джеджулою стало найбільшою помилкою у її житті Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Юлія Леус і Андрій Джеджула Пресслужба каналу Україна

Відома українська блогерка Юлія Леус в інтерв’ю журналістам програми «Зірковий шлях» каналу «Україна» розповіла, чи допомагає їй з маленькою донькою Андрій Джеджула та які нові іспити приготував для неї колишній.