Юлія Леус розповіла, чому заміжжя з Джеджулою стало найбільшою помилкою у її житті

28 мая 2022 13:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Юлія Леус розповіла, чому заміжжя з Джеджулою стало найбільшою помилкою у її житті
Юлія Леус і Андрій Джеджула
Пресслужба каналу Україна

Відома українська блогерка Юлія Леус в інтерв’ю журналістам програми «Зірковий шлях» каналу «Україна» розповіла, чи допомагає їй з маленькою донькою Андрій Джеджула та які нові іспити приготував для неї колишній.

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Юлія Леус запевняє – у перші дні війни Андрій Джеджула продемонстрував всю байдужість по відношенню до неї та їхньої спільної донечки. Тоді чоловік відмовився миттєво реагувати і вивезти їх подалі від Києва. Тому Леус довелося самотужки тікати до Румунії, де вони жили 10 днів, а потім кума Джеджули запропонувала Леус полетіти до Литви. І так, як блогерка була впевнена, що жінка не спілкується з її колишнім, погодилась на такий крок.

10 наступних днів, що ми там прожили, спочатку здавались нормальними. Тієї дівчини взагалі не бувало вдома – постійно працювала, а я була з дітьми. І якось її 4-річний син приніс мені її телефон, в якому висвітилася переписка з Андрієм у соціальній мережі. Там все було про мене – яка я погана, що займаюсь лише собою, не приділяючи уваги доньці… вона просила в нього якісь речі і кидала фото, виставляючи мене не в кращому світлі. Уявіть, весь цей час вона таємно фотографувала мене, – поділилась Юлія Леус.

Юлія Леус з донькою / Пресслужба каналу Україна

Ця ситуація підштовхнула блогерку повернутись в Україну. Тут вона і зрозуміла, навіщо колишній влаштував це все.

Мене чекала повістка до суду. 8 чи 9-го червня я маю з’явитись на засіданні в Києві. Для мене це було шоком, краще б на розлучення подав, – коментує дружина Андрія Джеджули. – Це його модель поведінки. У нього ж всі колишні погані – з усіма судився. Я зараз оглядаюсь на все і розумію, що вийти заміж за нього вдруге – було найбільшою помилкою у моєму житті. Не можу собі цього пробачити – де була моя голова? Все ж було добре і як тільки розписались, він одразу змінився, а коли завагітніла – то взагалі став іншою людиною.

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