Остап Ступка прокоментував розлучення сина Дмитра з Поліною Логуновою

27 мая 2022 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Остап Ступка прокоментував розлучення сина Дмитра з Поліною Логуновою
Актор Остап Ступка
Пресслужба каналу Україна

Розлучення не завжди проходить легко. Особливо коли хтось з колишнього подружжя – публічна людина і тому розрив стосунків обговорює майже вся країна.

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На початку травня з’явилася чергова новина щодо дуже відомого подружжя: Дмитро Ступка та Поліна Логунова більше не разом. Тому команда «Зіркового шляху» вирішила уточнити позицію батька актора щодо цього рішення. Свого часу Остап Ступка теж пережив розлучення, йому вже знайомо, що відчувають люди в стані розірвання стосунків.

Я кажу, щоб син заспокоївся й не звертав уваги ні на які можливі випади, – поділився Остап Ступка. – У них там своя історія, і треба трохи відволікатися від цих справ.

Але актор підкреслив, що Дмитро дуже сумує за донькою Богданою.

У таких умовах насамперед не повинні страждати діти. Дорослі-то розберуться між собою, – сказав гість каналу «Україна». – Він хороший батько й робить все для того, щоб підтримувати стосунки.

Поліна Логунова з дочкою Богданою / instagram.com/polinalogunova

Актор також прокоментував, чи вдається йому робити теж саме.

Так складаються обставини, що зараз мені це не вдається, – зізнався Остап Ступка. – Може колись з часом ми це надолужимо.

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Остап Ступка не став розкривати цю тему. Стосунки, навіть розірванні – це однаково дуже особиста справа. До того ж зірка розуміє, що люди стануть обговорювати не тільки його, але й всіх тих, про кого він скаже в ефірі публічно.

Я не спілкуюся з «іншою стороною», – лише сказав гість програми «Зірковий шлях». – І нічого не коментую.

Але він підтримав сина в рішенні розірвати стосунки. «У нас чоловіча солідарність», – пояснив Остап Ступка.

Нагадаємо,

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