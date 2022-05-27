Остап Ступка прокоментував розлучення сина Дмитра з Поліною Логуновою
Розлучення не завжди проходить легко. Особливо коли хтось з колишнього подружжя – публічна людина і тому розрив стосунків обговорює майже вся країна.
Я кажу, щоб син заспокоївся й не звертав уваги ні на які можливі випади, – поділився Остап Ступка. – У них там своя історія, і треба трохи відволікатися від цих справ.
Але актор підкреслив, що Дмитро дуже сумує за донькою Богданою.
У таких умовах насамперед не повинні страждати діти. Дорослі-то розберуться між собою, – сказав гість каналу «Україна». – Він хороший батько й робить все для того, щоб підтримувати стосунки.
Актор також прокоментував, чи вдається йому робити теж саме.
Так складаються обставини, що зараз мені це не вдається, – зізнався Остап Ступка. – Може колись з часом ми це надолужимо.
Я не спілкуюся з «іншою стороною», – лише сказав гість програми «Зірковий шлях». – І нічого не коментую.
Але він підтримав сина в рішенні розірвати стосунки. «У нас чоловіча солідарність», – пояснив Остап Ступка.
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