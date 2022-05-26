Сергій Притула – про сім’ю: Дружина вже знайшла роботу, діти ходять на гуртки Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ведучий Сергій Притула з сім'єю Пресслужба Нового каналу

Ведучий Нового каналу та волонтер Сергія Притули розповів, де зараз перебувають його рідні, та поділився думками, на скільки часу затягнеться війна.