Сергій Притула та Kalush Orchestra влаштували розіграш трофеїв з "Євробачення-2022"
Вперше в історії пісенного конкурсу «Євробачення» переможці віддають свій трофей на допомогу українській армії!
Ви можете зробити так, щоб цей символ перемоги працював на ще одну велику перемогу України! Отримайте культовий рожевий капелюх фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка лише за 5 євро! – повідомили вони. – Зробіть внесок у розмірі 5€ (або 200 грн) на банківський рахунок. Що більше ви жертвуєте, то більше у вас шансів на перемогу. Після припинення розіграшу наші партнери з банку за допомогою рандомайзера виберуть переможця з усіх учасників.
Рожевий капелюх Олега – не єдиний лот!
Кубок конкурсу «Євробачення» – кришталевий мікрофон – дістанеться тому, хто пожертвує найбільше у криптовалюті або традиційній валюті, – зазначили Притула і Псюк.
Розіграш капелюха та аукціон трофею переможців закінчиться 28 травня о 19:00.
Гурт Kalush Orchestra здобув рекордну кількість голосів від глядачів конкурсу. Тепер давайте поб'ємо рекорд благодійних внесків. Приєднуйтесь! – закликали Сергій Притула та Олег Псюк. – Усі зібрані кошти перейдуть у Фонд Сергія Притули, який допомагає українській армії. Кожен євро допоможе врятувати життя українських воїнів!
Всі рахунки для участі в аукціоні кришталевого мікрофона та рожевого капелюха Олега Псюка ви знайдете за посиланням на сторінку Сергія Притули - Офіційна сторінка Сергія Притули.
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