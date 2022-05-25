Позитив розповів про стосунки з танцівницею Юлією Сахневич: Вона зараз знаходиться поруч

25 мая 2022 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Позитив розповів про стосунки з танцівницею Юлією Сахневич: Вона зараз знаходиться поруч
Юлія Сахневич та Олексій Завгородній
instagram.com/positiff

Популярний музикант і репер POSITIFF в інтерв’ю програмі «Ранок з Україною» зізнався, чим займається під час війни і натякнув на нові стосунки.

Читайте такжеНеймовірна правда про українців: історії дітей, які вразили увесь світ
Репер POSITIFF сьогодні перебуває на Західній Україні. Артист винайняв недорогу квартиру і продовжує займатись корисними справами – допомагати дітям і писати пісні. В ефірі «Ранку з Україною» Олексій Завгородній продемонстрував шматочок нового треку українською мовою, прем’єра якого відбудеться зовсім скоро.

Це буде тріо артистів – я, Michelle Andrade, а третє ім'я розкривати поки не буду, нехай залишиться секретом. Пісня вийшла дуже цікава, але неформатна. Мені здається, раніше радіостанції її б не взяли. Але зараз творчість українських артистів дуже важлива у будь-якому стилі та прояві, – коментує POSITIFF.

Акція Діти - дітям. Олексій Завгородній під час акції / instagram.com/positiff

Крім того, музикант разом із зірковими колегами продовжує працювати над акцією «Діти – дітям». До ініціативи долучилась і танцівниця Юлія Сахневич, якій шанувальники вже встигли приписати роман з Позитивом.

Між нами точно… ми дуже добре товаришуємо і вона зараз знаходиться поруч. Навіть акція «Діти – дітям» проходить за її підтримки – вона багато чого вигадала і допомогла, за що я їй дуже вдячний, – ділиться репер. – Ми дійсно бачимось, ми поруч… але крім цього я нічого не скажу. Думаю, що це не на часі.

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

новини особисте життя зірок POSITIFF Олексій Завгородній романи зірок Юлія Сахневич

Материалы по теме

Андрій Бєдняков розповів, як з жахом чекав на телефонний дзвінок від дружини 24 лютого
Новости

Андрій Бєдняков розповів, як з жахом чекав на телефонний дзвінок від дружини 24 лютого
Камалія зізналась, на що витрачає мільйон євро, який отримала на день народження від чоловіка
Новости

Камалія зізналась, на що витрачає мільйон євро, який отримала на день народження від чоловіка
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 01.05.2022)
Телешоу

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 01.05.2022)
Як купити пальне в умовах військового дефіциту?
Полезные советы

Як купити пальне в умовах військового дефіциту?
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Влада розширила список громадян, які можуть отримати допомогу

Влада розширила список громадян, які можуть отримати допомогу
Дмитро Карпачов розповів, що робити випускникам, які через війну не можуть вступити до вишу

Дмитро Карпачов розповів, що робити випускникам, які через війну не можуть вступити до вишу
Наталія Могилевська розповіла про всиновлення дитини та надійне поряд чоловіче плече

Наталія Могилевська розповіла про всиновлення дитини та надійне поряд чоловіче плече
Анатолій Анатоліч розповів, чи спілкується зі своєю кумою Світланою Лободою

Анатолій Анатоліч розповів, чи спілкується зі своєю кумою Світланою Лободою

Популярное видео

Олександр Педан – про перший день війни: Почекаю до ранку. І от це "почекаю" стало фатальним

Олександр Педан – про перший день війни: Почекаю до ранку. І от це "почекаю" стало фатальним
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 4 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 4 серію онлайн
Неймовірна правда про українців: історії дітей, які вразили увесь світ

Неймовірна правда про українців: історії дітей, які вразили увесь світ
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 01.05.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 01.05.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK