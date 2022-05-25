Позитив розповів про стосунки з танцівницею Юлією Сахневич: Вона зараз знаходиться поруч
Популярний музикант і репер POSITIFF в інтерв’ю програмі «Ранок з Україною» зізнався, чим займається під час війни і натякнув на нові стосунки.
Це буде тріо артистів – я, Michelle Andrade, а третє ім'я розкривати поки не буду, нехай залишиться секретом. Пісня вийшла дуже цікава, але неформатна. Мені здається, раніше радіостанції її б не взяли. Але зараз творчість українських артистів дуже важлива у будь-якому стилі та прояві, – коментує POSITIFF.
Крім того, музикант разом із зірковими колегами продовжує працювати над акцією «Діти – дітям». До ініціативи долучилась і танцівниця Юлія Сахневич, якій шанувальники вже встигли приписати роман з Позитивом.
Між нами точно… ми дуже добре товаришуємо і вона зараз знаходиться поруч. Навіть акція «Діти – дітям» проходить за її підтримки – вона багато чого вигадала і допомогла, за що я їй дуже вдячний, – ділиться репер. – Ми дійсно бачимось, ми поруч… але крім цього я нічого не скажу. Думаю, що це не на часі.
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