Позитив розповів про стосунки з танцівницею Юлією Сахневич: Вона зараз знаходиться поруч Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Юлія Сахневич та Олексій Завгородній instagram.com/positiff

Популярний музикант і репер POSITIFF в інтерв’ю програмі «Ранок з Україною» зізнався, чим займається під час війни і натякнув на нові стосунки.