Неймовірна правда про українців: історії дітей, які вразили увесь світ

З початком повномасштабної війни, яку розв’язала росія, українці довели всьому світу, що немає нації відважнішої та сміливішої, аніж наша. До сліз своїми історіями вражають найменші з нас – діти.

Немов дорослі, вони підтримують ЗСУ, демонструють свою силу та мудрість. Про історії дітей, які вразили світ, розповіли ведучі рубрики СТБ «Неймовірна правда про українців» – Григорій Решетник та Надія Матвєєва.

Про українських дітей знають у будь-якому куточку світу, вони під обстрілами героїчно рятують своїх родичів, заробляють гроші для ЗСУ та беруть відповідальність за молодших братів та сестер.

15-річна Ліза з простреленими ногами під обстрілами евакуювала українців з Попасної на Луганщині. Вона вивезла поранених до Бахмута, оскільки ніхто з дорослих не міг сісти за кермо. Проте на півдорозі вони потрапили під обстріл – авто було пошкоджено, а Ліза – поранена. Проте вона не кинула людей і через біль продовжувала шлях із думками про те, щоб врятувати їх. Таким чином, з простреленим акумулятором, вона дісталась українського блокпоста.

15-річна Ліза/ фото: facebook.com/1tmolviv

В’ячеслав втратив маму через один єдиний влучний постріл росіян, і тепер відповідає за двох сестер та двох братів. Він сам зізнається, що досі в шоці – мама помирала на його руках, проте хлопчик робить все, щоб його брати та сестри не відчували жахів війни. Нині вони в безпеці. Тепер В’ячеслав думає, як жити далі, де заробити та як турбуватися про сім’ю.

5-річний Іван самотужки з одним пакетом досяг польського Хелма. Він вирушив із Києва під час війни, коли з його батьком був втрачений зв’язок. Хороброго малюка знайшла та забрала мама. Вони в безпеці.

5-річна Валерія з Кривого Рогу прикрасила обкладинку Time завдяки своїй усмішці.

5-річна Валерія

Світлина 3-річної Віри Маковій вразила мережу – на спині дитини батьки написали свої контакти на випадок загублення.

3-річна Віра Маковій / instagram.com/aleksandra.mako

Аліса з Азовсталі стала очима України, яка хотіла побачити світло й перемогу. Її розлучили з мамою – військовим медиком, яку росіяни залишили у фільтраційному таборі.

Аліса з Азовсталі

Маленька Амелія заспівала пісню з «Холодного серця» у підвалі Києва і стала голосом дітей України. Тіна Кароль заспівала з нею на сцені благодійного концерту, а у Польщі з дівчинкою поспілкувалися місцеві канали.