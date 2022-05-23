Макс Чмерковський розповів, як рятувався з Києва до США під час війни

Танцівник Максим Чмерковський в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна», зізнався, що дружина не хотіла його відпускати до Києва напередодні війни.

Танцівник Максим Чмерковський розповів, що вирушив до Києва 20 лютого, не зважаючи на те, що у США було чимало розмов про скорий напад росії на Україну. Навіть дружина зірки не хотіла його відпускати, і зі сльозами на очах проводжала в аеропорт.

Я був чи не єдиним громадянином США у літаку до Києва. Я ніколи не забуду цей урок, коли подзвонила моя дружина, і у мене було враження, що я її підвів, адже говорив, що все буде добре, хоча вона плакала, коли я їхав у аеропорт. Для мене урок, що у моєї дружини краще розвинута інтуїція. Я настільки зблизився з Україною, що, коли всі за кордоном говорили про війну, я перейняв настрій українців, які думали: станеться, як станеться. Мені було дуже приємно, що я брав участь в українському житті, звик до різних часових поясів. Напереді війни ми з Даніелем Салемом думали, що будемо робити за місяць. Тому не очікував, що війна дійсно почнеться, – розповів хореограф.

Макс Чмерковський з дружиною / instagram.com/maksimc

Чмерковський зізнається, що вранці 24 лютого його розбудив друг, який сказав, що треба евакуюватися.

Коли летів до Києва, думав, якщо щось почнеться, стрибну в авто, поїду в аеропорт і вилечу у США. Та 24 лютого я ніколи не забуду. Мені подзвонили, сказали, що почалася війна. Я зібрався, покинув валізи і зрозумів, що у мене не має можливості швидко потрапити в аеропорт і купити за будь-які гроші квиток. Мені вперше стало страшно, адже я ніколи не був у ситуації, коли я не можу повернутися додому. 20 років тому мама вивезла нас з братом у США, тому що мені було 14 років і мене записали у військкомат. Мамин брат повернуся з Афганістану у 1980-хх роках іншою людиною, і батьки не хотіли чекати, коли кудись відправлять їхніх дітей. Нас вивезли з братом, ми виросли в іншій частині планети, а я якимсь чином опинився у місці, де йде війна. Дружина дуже переживала, батьки погано себе почували, – сказав танцівник журналістам каналу «Україна».

Зустріч Макса Чмерковського з дружиною / instagram.com/petamurgatroyd

Максим пригадує, що коли почалася війна одразу перестав брати трубку від українців, які намагалися його рятувати, адже розумів, що у них є свої сім’ї, які повинні бути їхнім пріоритетом. Знайомі привезли Максима на київський залізничний вокзал, де посадили на потяг до Варшави.

Багато жінок та дітей бігли по платформі, люди стукали у вікна, викидали речі. У вагоні, де я був, у мирний час вміщається 30 людей, коли я їхав - нас було 137 людей. У якийсь момент я зрозумів, що, по-перше, мені буде замало простору, а по–друге, я займав чиєсь місце. Тож перейшов у тамбур, де допомагав людям з їхніми речами, – розповів Максим Чмерковський, і додав, що їхав до Варшави з Києва 36 годин без сну.

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