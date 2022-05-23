Макс Чмерковський розповів, як рятувався з Києва до США під час війни
Танцівник Максим Чмерковський в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна», зізнався, що дружина не хотіла його відпускати до Києва напередодні війни.
Я був чи не єдиним громадянином США у літаку до Києва. Я ніколи не забуду цей урок, коли подзвонила моя дружина, і у мене було враження, що я її підвів, адже говорив, що все буде добре, хоча вона плакала, коли я їхав у аеропорт. Для мене урок, що у моєї дружини краще розвинута інтуїція. Я настільки зблизився з Україною, що, коли всі за кордоном говорили про війну, я перейняв настрій українців, які думали: станеться, як станеться. Мені було дуже приємно, що я брав участь в українському житті, звик до різних часових поясів. Напереді війни ми з Даніелем Салемом думали, що будемо робити за місяць. Тому не очікував, що війна дійсно почнеться, – розповів хореограф.
Чмерковський зізнається, що вранці 24 лютого його розбудив друг, який сказав, що треба евакуюватися.
Коли летів до Києва, думав, якщо щось почнеться, стрибну в авто, поїду в аеропорт і вилечу у США. Та 24 лютого я ніколи не забуду. Мені подзвонили, сказали, що почалася війна. Я зібрався, покинув валізи і зрозумів, що у мене не має можливості швидко потрапити в аеропорт і купити за будь-які гроші квиток. Мені вперше стало страшно, адже я ніколи не був у ситуації, коли я не можу повернутися додому. 20 років тому мама вивезла нас з братом у США, тому що мені було 14 років і мене записали у військкомат. Мамин брат повернуся з Афганістану у 1980-хх роках іншою людиною, і батьки не хотіли чекати, коли кудись відправлять їхніх дітей. Нас вивезли з братом, ми виросли в іншій частині планети, а я якимсь чином опинився у місці, де йде війна. Дружина дуже переживала, батьки погано себе почували, – сказав танцівник журналістам каналу «Україна».
Максим пригадує, що коли почалася війна одразу перестав брати трубку від українців, які намагалися його рятувати, адже розумів, що у них є свої сім’ї, які повинні бути їхнім пріоритетом. Знайомі привезли Максима на київський залізничний вокзал, де посадили на потяг до Варшави.
Багато жінок та дітей бігли по платформі, люди стукали у вікна, викидали речі. У вагоні, де я був, у мирний час вміщається 30 людей, коли я їхав - нас було 137 людей. У якийсь момент я зрозумів, що, по-перше, мені буде замало простору, а по–друге, я займав чиєсь місце. Тож перейшов у тамбур, де допомагав людям з їхніми речами, – розповів Максим Чмерковський, і додав, що їхав до Варшави з Києва 36 годин без сну.
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