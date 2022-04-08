Даніель Салем розповів, як потрапив під обстріл окупантів: "Град" упав поряд, за 10 метрів

Ведучий програми «Зірковий шлях» на телеканалі «Україна» Даніель Салем зізнався, як його змінює війна.

Даніель Салем під час розмови з Анатолієм Анатолічем у проекті «Зе Інтерв'юер» розповів, що свого часу служив у Лівані, але не був учасником бойових дій. Сьогодні, воюючи в Україні, ведучий уже кілька разів «очі в очі» зустрічався із супротивником.

Я потрапив на передову з боку Херсона. Разів п'ять зустрічався з окупантами. Щоразу це дуже страшно та небезпечно. Востаннє ми потрапили під осколки снаряду від танка, один із снарядів пролетів над нашою машиною, для нас могло все закінчиться плачевно. Ми мали мало часу, щоб виїхати з цієї гарячої точки, паралельно ми вивозили сім'ї, які там залишилися, - ділиться Салем, - вперше, коли я потрапив під обстріл, чесно скажу, що забарився, і, думаю, це нормально. Спати мені було складно. «Град» упав поряд, за десять метрів, і не вибухнув. Тоді я зрозумів, що це не жарти. Я став ще злішим. Потім я побачив, як дітей ранять, і мене ще більше накрило. Моя злість зростає з кожним днем, але й впевненість зростає теж.

instagram.com/daniel_jihad_salem

Ведучий «Зіркового шляху» поділився, що відчуває, коли бачить, як дорослішає його дочка без нього. Сім'я Салема зараз перебуває за кордоном.

Дочка хвилюється, особливо їй було складно спати у перші дні. Вона не розуміла, чому ми маємо виїхати. Але ми вирішили, що це подорож, і вона прийняла це. Ми спілкуємося через відео зв'язк, коли не бачиш дитину п'ять днів – вона здається такою дорослою, а вже пройшов місяць. Вона зробила собі коротку стрижку і пішла до школи закордоном. Це щасливий момент і водночас сумний, тому що мене немає поряд, – розповів ведучий каналу «Україна».

За словами Салема, він не прогнозує, коли скінчиться війна, а просто виконує завдання, але Даніель запевняє, перемога вже близько.

Даніель Салем з дочкою / instagram.com/daniel_jihad_salem

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