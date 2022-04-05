Даніель Салем розповів, чому зірки пішли боронити Україну

5 апреля 2022 14:01 Туренко Андрей
Даніель Салем розповів, чому зірки пішли боронити Україну
Телезірка Даніель Салем
instagram.com/daniel_jihad_salem

Телезірка Даніель Салем наразі перебуває на фронті, тому не з чуток знає, як українці боронять власні землі.

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Ведучий програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна» , актор і ресторатор Даніель Салем зізнається, що й хвилини не вагався, йшовши у ЗСУ. На початку війни він попрощався з родиною, відправив дружину і доньку за кордон і щодня обіцяє собі, що нова зустріч з ними відбудеться зовсім скоро. 

Так само зробило чимало його колег із шоубізнесу. Салем впевнений, що цей факт багато про що говорить.

Ми любимо свою країну! Ми залишаємось чесні з собою і готові стояти до кінця! А ще це говорить про наш дух і характер – ми вдячні нашій землі за те, що вона нам дала, – коментує ведучий. – Ти можеш тримати автомат – тримай. Ти хоробрий – йди на передову. А якщо не можеш тримати автомат – зізнайся собі в цьому та знайди сили допомагати чимось іншим. Те, що мої колеги стоять, обороняючи Україну, змушує мене в черговий раз сказати собі, що я народився в правильній країні та маю честь її захищати.

Даніель Салем і Віталій Кім / пресс-служба канала Украина

Артист зазначив, що до сьогодні не мав нагоди поспілкуватись особисто із зірковими колегами, проте думка, що знайомі зовсім поряд, гріють йому душу. В Одесі, наприклад, служить музикант і ведучий Коля Сєрга. До того ж Салем днями збирається їхати у Київ, де мріє зустрітись із солістом гурту «Бумбокс» Андрієм Хливлюком, який нещодавно був поранений уламком. 

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Проте чимало українських артистів просто зникли. Даніель Салем не хотів коментувати своє ставлення до таких, але раптом вирішив звернутись до колег.

Я сподіваюсь, що ви допомагаєте там, де наразі перебуваєте. Можу зрозуміти батьків, які не змогли залишити родини і разом виїхали за кордон, але дуже прошу вас – будьте корисними! А ще поводьтесь достойно, нехай на нас дивляться не як на біженців, а як на великий народ, який тримається разом! – поділився телеведучий. – Я дуже вдячний Максиму Чмерковському, який зараз у Варшаві влаштовує неймовірні волонтерські передачі та волонтерську логістику. Вдячний багатьом зіркам, які за кордоном збирають кошти і допомагають чим можуть!

Нагадаємо, 

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