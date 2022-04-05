Даніель Салем розповів, чому зірки пішли боронити Україну

Телезірка Даніель Салем наразі перебуває на фронті, тому не з чуток знає, як українці боронять власні землі.

Ведучий програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна» , актор і ресторатор Даніель Салем зізнається, що й хвилини не вагався, йшовши у ЗСУ. На початку війни він попрощався з родиною, відправив дружину і доньку за кордон і щодня обіцяє собі, що нова зустріч з ними відбудеться зовсім скоро.

Так само зробило чимало його колег із шоубізнесу. Салем впевнений, що цей факт багато про що говорить.

Ми любимо свою країну! Ми залишаємось чесні з собою і готові стояти до кінця! А ще це говорить про наш дух і характер – ми вдячні нашій землі за те, що вона нам дала, – коментує ведучий. – Ти можеш тримати автомат – тримай. Ти хоробрий – йди на передову. А якщо не можеш тримати автомат – зізнайся собі в цьому та знайди сили допомагати чимось іншим. Те, що мої колеги стоять, обороняючи Україну, змушує мене в черговий раз сказати собі, що я народився в правильній країні та маю честь її захищати.

Даніель Салем і Віталій Кім / пресс-служба канала Украина

Артист зазначив, що до сьогодні не мав нагоди поспілкуватись особисто із зірковими колегами, проте думка, що знайомі зовсім поряд, гріють йому душу. В Одесі, наприклад, служить музикант і ведучий Коля Сєрга. До того ж Салем днями збирається їхати у Київ, де мріє зустрітись із солістом гурту «Бумбокс» Андрієм Хливлюком, який нещодавно був поранений уламком.

Проте чимало українських артистів просто зникли. Даніель Салем не хотів коментувати своє ставлення до таких, але раптом вирішив звернутись до колег.

Я сподіваюсь, що ви допомагаєте там, де наразі перебуваєте. Можу зрозуміти батьків, які не змогли залишити родини і разом виїхали за кордон, але дуже прошу вас – будьте корисними! А ще поводьтесь достойно, нехай на нас дивляться не як на біженців, а як на великий народ, який тримається разом! – поділився телеведучий. – Я дуже вдячний Максиму Чмерковському, який зараз у Варшаві влаштовує неймовірні волонтерські передачі та волонтерську логістику. Вдячний багатьом зіркам, які за кордоном збирають кошти і допомагають чим можуть!

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