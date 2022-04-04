Олексій Суханов розповів про свою родину в росії

4 апреля 2022 15:55 Туренко Андрей
Олексій Суханов розповів про свою родину в росії
Ведучий Олексій Суханов

Ведучий «Говорить Україна» на телеканалі «Україна» Олексій Суханов зізнався, чи спілкується з російськими родичами.

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Ведучий Олексій Суханов має у Росії батьків і брата з родиною. Зірка спілкується з рідними вкрай обережно, адже за свою позицію він відповідає особисто, тож не хоче підставляти рідних.

Я з ними не узгоджую звісно те, що я кажу, що я пишу, яку інформацію я оприлюднюю, не узгоджую своїх позицій з ними. Цього вже достатньо. Під час телефонних розмов чи листування я змушений бути вкрай обережним. Тому що це моє життя, я відповідаю за свої заяви, свою позицію. А як вони там думають – це їхній вибір. Ми не маємо нікого засуджувати. Нам треба цю гидоту зі своєї землі вижити, прогнати, щоб вона тут не з’являлася і все. А роботу Господа Бога не треба брати на себе. Так і там. Вони запитують – я щось відповідаю і все - розійшлися, - говорить ведучий.

Ведучий Олексій Суханов / пресс-служба канала Украина

Про своїх колег, які часто змінюють політичні погляди, Олексій сказав наступне.

Будь-яка людина, робота якої публічна, має усвідомлювати наслідки своїх заяв і своєї позиції, свого певною мірою впливу слів. Ну яка спецоперація, Господи? Це війна, повномасштабна війна. І тут між краплинками не ходять. Тут треба сказати: «Це війна, я її засуджую». Як Макс Барських. Я вважаю, що, не можна залишатися аполітичним. Можна залишатися, якщо ти дійсно пацієнт для якогось психіатра. Там велика частина таких, до речі, - ділиться Суханов. - Я людина, яка не здатна ненавидіти. Почуття огиди є у мене. Бажання викреслити є. І це урок. Тому що згодом, вже за мирних часів, ми зможемо, напевно, змінитися, дещо пробачити, забути і потім у такий спосіб впустити їх в наше життя. І це буде небезпечно. Саме задля цього це і відбувається у житті, аби раз і назавжди визначити і санувати своє коло людей, з якими варто спілкуватися. Задля цього теж трагічні часи і переживає зараз Україна».

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Олексій чітко окреслив своє ставлення до росіян, таких як Тіна Канделакі, які сіють пропаганду.

Мені це нецікаво. Пішла вона на х.й та Канделакі. І всі, які підтримують путінський режим. Я навіть здатний купити барабан, аби вони очолили цю колону, які йдуть на х.й. Все, крапка, - переконаний Суханов.

Ведучий Олексій Суханов / пресс-служба канала Украина

У ведучого є свої думки про строки, коли закінчиться війна.

Я дуже мрію, тримаю кулаки, аби це все закінчилося десь на початку літа чи наприкінці весни. Я не експерт, це просто міркування звичайної людини, яка дійсно теж стежить за новинами, дещо все ж таки розуміє, доживши до своїх 48 років. Тому що, якщо буде затягуватися, це буде не на користь ані Україні, ані взагалі розвитку ситуації. По-друге, світ вже певною мірою почне втомлюватися від війни в Україні, так влаштована людська психологія. Він почне спокійніше до цього ставитися. І ми вже теж зможемо втратити велику підтримку світу. По-третє, я дуже занепокоєний тим, що чим довше це буде тривати, тим більша вірогідність, коли певні політичні сили почнуть щось на своєму боці діяти. І у нас можуть вже сварки внутрішні виникнути. І тут вже жодного х.йла нам не потрібно, аби втратити і самоконтроль, і цю єдність. Єдине, в чому я впевнений, що ми дійсно на боці світла. І якщо Бог є, а я віруюча людина, і я молюся щодня, аби ми вистояли, аби ми перемогли. В цьому в мене сумніву нема, - переконаний ведучий.

Нагадаємо, 

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