Олексій Суханов записався до тероборони міста Києва

25 марта 2022 11:00 Туренко Андрей
Олексій Суханов записався до тероборони міста Києва
Ведучий Олексій Суханов
пресс-служба канала Украина

Ведучий програми «Говорить Україна» Олексій Суханов приєднається до воїнів тероборони міста Києва.

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За словами ведучого каналу «Україна», він уже написав заяву, підписав контракт і тепер чекає на виклик до тероборони. Олексій Суханов неодноразово висловлював своє бажання активно захищати Україну та наголошував, що не збирається їхати з Києва.

Олексій упевнений, зараз кожен має усвідомити, наскільки важлива свобода та яка її ціна.

Україна сьогодні є символом не лише честі, а й мужньої боротьби за своє майбутнє. За право на вільний вибір, якою буде Україна, куди рухатиметься і як житиме. Мені хочеться, щоб кожен із нас дивлячись на те, що робить український народ, як він відчайдушно бореться за своє право, запитав себе: а наскільки здатні бути мужніми та принциповими ми? Не просто так гинуть наші солдати, добровольці, все заради того, щоб кожен з нас раз і назавжди зрозумів, наскільки важливою є свобода, незалежність, принципова позиція та відстоювання її, від найменших деталей до важливих державних моментів. Заради цього і гинуть, на жаль, не лише солдати, а й мирне населення, зокрема й діти, - звернувся Суханов до світової спільноти в одному з інтерв'ю.

Ведучий Олексій Суханов / пресс-служба канала Украина

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Нагадаємо, раніше до тероборони міста Одеса вступив ведучий каналу «Україна» Даніель Салем.

Нагадаємо, 

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