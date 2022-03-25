Олексій Суханов записався до тероборони міста Києва
25 марта 2022 11:00
Ведучий Олексій Суханов
пресс-служба канала Украина
Ведучий програми «Говорить Україна» Олексій Суханов приєднається до воїнів тероборони міста Києва.
Олексій Суханов неодноразово висловлював своє бажання активно захищати Україну та наголошував, що не збирається їхати з Києва.
Олексій упевнений, зараз кожен має усвідомити, наскільки важлива свобода та яка її ціна.
Україна сьогодні є символом не лише честі, а й мужньої боротьби за своє майбутнє. За право на вільний вибір, якою буде Україна, куди рухатиметься і як житиме. Мені хочеться, щоб кожен із нас дивлячись на те, що робить український народ, як він відчайдушно бореться за своє право, запитав себе: а наскільки здатні бути мужніми та принциповими ми? Не просто так гинуть наші солдати, добровольці, все заради того, щоб кожен з нас раз і назавжди зрозумів, наскільки важливою є свобода, незалежність, принципова позиція та відстоювання її, від найменших деталей до важливих державних моментів. Заради цього і гинуть, на жаль, не лише солдати, а й мирне населення, зокрема й діти, - звернувся Суханов до світової спільноти в одному з інтерв'ю.
Ведучий Олексій Суханов / пресс-служба канала Украина
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