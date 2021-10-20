Алексей Суханов стал лидером сомнительной секты

20 октября 2021 14:05 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алексей Суханов стал лидером сомнительной секты
Ведущий и актер Алексей Суханов
пресс-служба

Ведущий популярного ток-шоу «Говорить Україна» Алексей Суханов сыграл роль пастора братства в сериале «Детский хранитель», премьера которого состоится на телеканале «Украина» уже этой осенью.

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В Киеве продолжаются съемки украиноязычного 40-серийного детектива с элементами комедии «Детский хранитель». Производством картины по заказу телеканала «Украина» занимается продакшн-компания «Теле Про». 

В одной из серий увлекательной истории снялся популярный ведущий Алексей Суханов, сыгравший роль Любомира, лидера сомнительной секты.

Любомир - мой любимый персонаж. Он председатель секты, пудрит пастве мозги, человек меркантильный, но изображает из себя святого, - рассказал на съемочной площадке Алексей Суханов. - Хочется попробовать себя в роли плохого человека, высказаться о его гнусности, это для меня интересный опыт.

По словам ведущего «Говорить Україна», похожих на Любомира харизматичных лидеров сегодня можно встретить везде. Сам Суханов признается, что, возможно, и сам попадал под чары таких людей, но сделал определенные выводы и теперь с осторожностью относится к таким личностям.

Ведущий и актер Алексей Суханов / пресс-служба канала Украина
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Напомним, по сюжету сериала «Детский хранитель», отставной спецназовец Тарас не нашел себя в гражданской жизни и устраивается в охранное агентство. Бывший военный уверен, что легко справится с обязанностями охранника, пока не узнает, что охранять ему придется детей.

По сюжету приключенческого сериала, состоятельные семьи нанимают детского охранника, если чувствуют, что их ребенку угрожает опасность, но какая, клиент часто скрывает. Иногда за этим стоит семейная тайна, которую приходится распутывать главному герою.

Напомним, 

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