МАСКА 2 сезон: Андрей Данилко рассказал, почему ему сложнее участвовать в проекте, нежели его коллегам

19 октября 2021 21:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: Андрей Данилко рассказал, почему ему сложнее участвовать в проекте, нежели его коллегам
МАСКА 2 сезон: Андрей Данилко
пресс-служба канала Украина

Звездный детектив грандиозного шоу «МАСКА» Андрей Данилко признался, как ему удавалось угадывать звезд под масками и почему считает, что ему участвовать в проекте сложнее, чем его коллегам-детективам.

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По словам Андрея Данилко, за каждым детективом гипершоу «МАСКА» уже закрепилась некая роль и каждый вправе иметь свое мнение касательно звезды под маской. Поэтому речи о каком-либо конфликте между ними и быть не может.

Ты же говоришь сам за себя, как думаешь. Можешь с кем-то соглашаться, с кем-то нет. У каждого выработалась некая роль: у Олега (Винника, ред.) – одна, у Миши (Михаил Хома, DZIDZIO, ред.) – другая, Настя (NK | Настя Каменских, ред.) – девочка-девочка, Оля (Полякова, ред.) – вулкан. Как мне кажется, я не так хорошо все делаю. Тут я себя всегда чувствую неуверенно, потому что мне кажется, что я вообще никого не могу угадать. Единственный, кого я мог сразу угадать, это Пономарев (Александр Пономарев, участник первого сезона гипершоу «МАСКА», который скрывался в образе Льва, ред.) – рассказал Андрей Данилко на съемочной площадке канала «Украина».

МАСКА 2 сезон / пресс-служба

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Хоть сам артист достаточно скромно оценивает свои детективные способности, именно его зрители считают самым взвешенным и проницательным в этой пятерке. Поклонники проекта не раз отмечали логические умозаключения, благодаря которым Данилко удавалось отгадывать звезд в удивительных костюмах.

Вообще мы с логикой как-то дружим с детства. Помню себя в садике, мне казалось, что я старше всех. Но в чем разница между мной и моими коллегами-детективами? Я же как Андрей не выступаю на сцене, я этого стесняюсь, поэтому, наверное, и был придуман персонаж, которого я играл. Если бы это делала Сердючка, наверное, было бы иначе. Они в своих привычных образах и, мне кажется, ребятам легче, – отметил звездный детектив гипершоу «МАСКА».

Смотрите премьеру второго сезона самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» уже в эту субботу, 23 октября, в 21:00 на канале «Украина»!

Напомним,

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