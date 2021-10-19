Сестра Ким Кардашьян выходит замуж за барабанщика известной рок-группы
19 октября 2021 15:10
Юлия Туренко
Светская львица Кортни Кардашьян
instagram.com/kourtneykardash
Семейство Кардашьян радует публику приятными новостями.
Если начало 2021 года ознаменовался разводом Ким Кардашьян
и Канье Уэста, то его завершение радует приятыми новостями из жизни популярного семейства.
В этот раз о переменах в личной жизни сообщила старшая сестра Ким - 42-летняя Кортни. На днях светская львица обручилась со своим бойфреном.
Избранником Кортни стал известный музыкант, барабанщик рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер, роман с которым девушка подтвердила в январе этого года.
Кортни Кардашьян с женихом / instagram.com/kourtneykardash
Музыкант сделал предложение Кортни на закате в отеле в Монтесито, пара была окружена красными розами и белыми свечами.
Навсегда, - подписала Кардашьян свой пост в Инстаграм.
Трэвис подарил любимой кольцо на берегу океана. Свидетелями этого события были сестра Кортни Хлои Кардашьян и баскетболист Тристан Томпсон.
Кортни Кардашьян с женихом / instagram.com/kourtneykardash
Напомним,