Сестра Ким Кардашьян выходит замуж за барабанщика известной рок-группы

19 октября 2021 15:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сестра Ким Кардашьян выходит замуж за барабанщика известной рок-группы
Светская львица Кортни Кардашьян
instagram.com/kourtneykardash

Семейство Кардашьян радует публику приятными новостями.

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Если начало 2021 года ознаменовался разводом Ким Кардашьян и Канье Уэста, то его завершение радует приятыми новостями из жизни популярного семейства.

В этот раз о переменах в личной жизни сообщила старшая сестра Ким - 42-летняя Кортни. На днях светская львица обручилась со своим бойфреном.

Избранником Кортни стал известный музыкант, барабанщик рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер, роман с которым девушка подтвердила в январе этого года. 

Кортни Кардашьян с женихом / instagram.com/kourtneykardash
Музыкант сделал предложение Кортни на закате в отеле в Монтесито, пара была окружена красными розами и белыми свечами.

Навсегда, - подписала Кардашьян свой пост в Инстаграм.

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Трэвис подарил любимой кольцо на берегу океана. Свидетелями этого события были сестра Кортни Хлои Кардашьян и баскетболист Тристан Томпсон.

Кортни Кардашьян с женихом / instagram.com/kourtneykardash
Напомним,

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