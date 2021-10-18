Ирина Сопонару показала публике своего нового бойфренда, и вновь британца – фото

Актриса "Женского Квартала" Ирина Сопонару перестала скрывать своего возлюбленного.

Год назад Ирина Сопонару рассказала в интервью Кате Осадчей, что порвала отношения со своим бойфрендом-британцем – диджеем Джеймсом. Роман пары продлился около 5 лет.

Актриса призналась, что Джеймс хотел, чтобы любимая эмигрировала, однако Ирина об этом даже не хотела задумываться. Паре пришлось расстаться.

И вот, спустя год, звезда сериала "Однажды под Полтавой" представила публике своего нового возлюбленного. Парня зовут Рис, он также из Великобритании, как и предыдущий бойфренд Ирины. Но в отличие от Джеймса, Рис переехал жить в Киев.

На своей странице в Инстаграм Ирина Сопонару поделилась фотографией с любимым. Фолловеры звезды засыпали возлюбленных комплиментами.

Ирина Сопонару и Рис

Напомним,